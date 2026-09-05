El PSdeG denuncia falta de diálogo en el traslado de personal al Pazo de Raxoi
Marta Abal reclama que los representantes de los trabajadores participen en la reorganización y que se garanticen las medidas de prevención
El grupo municipal socialista de Santiago ha denunciado la falta de información y diálogo del Gobierno local en el traslado de personal a las plantas rehabilitadas del Pazo de Raxoi.
La concejala socialista Marta Abal ha reclamado que los representantes de los trabajadores participen desde el inicio en una reorganización que, según señala, afecta directamente a sus condiciones laborales.
Abal sostiene que los representantes del personal llevan meses preguntando por la ocupación de las plantas rehabilitadas de Raxoi "sin obtener respuestas claras". La edil considera que el gobierno local está confundiendo informar sobre decisiones ya adoptadas con mantener un diálogo previo con los trabajadores.
El PSdeG reclama que ningún traslado se ejecute sin información y participación de los representantes del personal. En concreto, Abal pide que se cuente con los delegados de prevención y que se adopten previamente "todas las medidas necesarias en materia de prevención de riesgos laborales".
Los socialistas aseguran que no cuestionan la reorganización de los servicios municipales, pero consideran que debe llevarse a cabo con "diálogo real, transparencia e información" y con las garantías necesarias para el personal afectado.