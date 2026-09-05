Convocan una concentración en Santiago por los 620 días de la detención del médico palestino Hussam Abu Safiya

Una manifestación que hubo en Barcelona por la misma causa Europa Press

Sanidade Galega con Palestina (SGCP) ha convocado una concentración para este domingo, 6 de septiembre, en Santiago de Compostela, con motivo de los 620 días de la detención que la entidad califica de "ilegal" por parte de Israel del doctor Hussam Abu Safiya, pediatra y director del hospital Kamal Adwan, en el norte de la Franja de Gaza.

Con esta movilización, programada para las 13.00 horas en la Praza do Obradoiro, la entidad convocante pretende exigir la "inmediata liberación" del doctor y del resto de profesionales sanitarios palestinos detenidos por Israel, que cifra en alrededor de un centenar.

La plataforma encuadra estos hechos dentro de lo que considera un plan del Estado israelí para "hacer desaparecer al pueblo palestino" y "eliminar" el tejido sanitario "que puede salvar sus vidas".

Según recuerda, el 27 de diciembre de 2024, después de una orden de evacuación del hospital emitida por el Ejército, el doctor se dirigió hacia un tanque que, según la entidad, pretendía "bombardear el hospital".

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"Esta imagen quedó grabada y se puede ver al doctor estrechar la mano a los militares con los que pretendía dialogar, siendo secuestrado en ese momento", expone.

Según el relato de Sanidade Galega con Palestina, posteriormente fue trasladado a la prisión de Ofer, en la Cisjordania ocupada, donde habría sido sometido a diferentes formas de tortura y no pudo recibir la visita de un abogado hasta varios meses después.

La plataforma incide en que, durante este más de año y medio, los cargos presentados contra él, como haber operado a miembros de Hamás, "fueron rechazados por falta de pruebas", mientras que, según sostiene, continúa siendo sometido a torturas.

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Al inicio del pasado mes de junio, su abogado presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia israelí solicitando su liberación por este motivo.

Sin embargo, la entidad asegura que, tras comparecer en audiencia, continuó "sometido a torturas". Según explica, a principios de julio su abogado pudo visitarlo y tuvo dificultades para reconocerlo.

"Su rostro estaba deformado, tenía dificultad respiratoria y no se sostenía en pie ni sentado, siendo sujetado por dos guardias durante todo el tiempo", relata la plataforma.

"Cuando habló, solamente consiguió decir a su abogado que lo iban a matar y que esa sería la última vez que lo vería con vida", concluye Sanidade Galega con Palestina.

Continuidad a acciones anteriores

Esta movilización da continuidad a otras acciones desarrolladas en Galicia. Entre ellas, el pasado 28 de julio, miembros de esta plataforma se concentraron delante de la sede en Vigo del Colegio Oficial de Médicos de Pontevedra para reclamar una posición pública ante la situación de este doctor y, en general, del personal sanitario palestino.

La petición presentada fue posteriormente aprobada por unanimidad por el Colegio, que se pronunció a favor de la protección del personal sanitario, de la liberación del doctor Abu Safiya y de otros profesionales sanitarios detenidos sin garantías judiciales y del acceso de la población civil de Gaza a la atención sanitaria y a los recursos básicos.

La petición fue también entregada al Colegio Oficial de Médicos de A Coruña y al Colegio Oficial de Enfermería de A Coruña, y trasladada al Consello Galego de Colexios Médicos.