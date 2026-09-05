Casi 500 personas participan en la Festa dos Maiores de Brión
La celebración reunió a vecinos del municipio en el polideportivo de Pedrouzos con una comida de confraternización y música
Casi 500 personas participaron este sábado en la Festa dos Maiores do Concello de Brión, celebrada en el polideportivo municipal de Pedrouzos.
El acto estuvo presidido por el alcalde, Pablo Lago Sanmartín, acompañado por varios miembros del gobierno local y concejales del PP.
Los asistentes disfrutaron de una comida de confraternización con empanada, pulpo, carne al caldero y postre, servida por el restaurante Casa Taboada.
La jornada contó también con la actuación del grupo de gaitas Xoldra, de Rois, que volverá a actuar esta tarde junto a la cantante local Ruth Cundíns.
Durante el acto, el alcalde destacó la importancia de los mayores para las familias, las parroquias y el conjunto del municipio y los animó a participar en las actividades que organiza el Concello en el centro social polivalente, entre ellas baile con música en directo, piscina, gimnasia, mente activa y teatro.
Lago Sanmartín también aprovechó la celebración para invitar a los asistentes a participar en la próxima Romaría de Santa Minia, que este año ha sido declarada de Interés Turístico de Galicia.