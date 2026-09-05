Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

A Alameda acolle este domingo a XII edición do Festival Intercultural de Santiago

A xornada reunirá gastronomía, música, danza e poesía de diferentes comunidades, con Palestina e o Sáhara Occidental como novidades

Redacción Santiago
05/09/2026 10:00
Alameda
O Festival Intercultural reunirá este domingo na Alameda comunidades de América Latina, a Unión Africana, Palestina e o Sáhara Occidental
Eladio González Lois
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

O domingo 6 de setembro, o Paseo Central da Alameda volverá encherse de sabores, músicas, cores e culturas coa XII edición do Festival Intercultural da Asociación Plataforma polo Emprego, nunha xornada para coñecer e compartir coa veciñanza que forma parte da Compostela de hoxe.

Ao longo do día poderanse degustar pratos tradicionais de diferentes países e descubrir novas culturas, achegándonos ás tradicións das comunidades participantes. Dentro da programación haberá música, danza, poesía e outras actuacións, ademais de actividades infantís, co fin de promover o respecto á diversidade e a convivencia intercultural.

Nesta edición participarán comunidades de distintos países de América Latina, a Unión Africana e, como novidade, veciñas e veciños de Palestina e do Sáhara Occidental, quen tamén compartirán a súa gastronomía e a súa cultura.

O festival será tamén un espazo para reivindicar os dereitos das persoas migrantes e seguir construíndo unha cidade máis diversa, acolledora e libre de discursos de odio.

A xornada dará comezo ás 12.00h no Paseo Central da Alameda. Unha actividade que se suma á programación do Compostela Convive; programa impulsado pola Plataforma polo Emprego en colaboración coa UAMI do Concello de Santiago.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Alameda

A Alameda acolle este domingo a XII edición do Festival Intercultural de Santiago
redacción santiago
Las XXV Jornadas de Teología reunieron en Santiago a especialistas de distintas instituciones académicas para analizar la vigencia de la 'Gaudium et Spes'

Las XXV Jornadas de Teología de Santiago abordan la vigencia de la Gaudium et Spes sesenta años después
Adriana Quesada
Abal (4)

El PSdeG reclama a Sanmartín que concrete los cambios en las líneas de bus del rural
redacción santiago
El Concello de Santiago ha abonado hasta el 31 de julio 39,7 millones de euros a proveedores, frente a los 27,5 millones pagados en el mismo periodo de 2025

El Concello de Santiago paga 39,7 millones de euros en facturas hasta julio, 12,2 más que hace un año
Adriana Quesada