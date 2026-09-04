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Santiago de Compostela

Las XXV Jornadas de Teología de Santiago abordan la vigencia de la Gaudium et Spes sesenta años después

El Instituto Teológico Compostelano cerró este jueves dos días de conferencias sobre la misión de la Iglesia y su relación con el mundo contemporáneo

Adriana Quesada
Adriana Quesada
04/09/2026 18:00
Las XXV Jornadas de Teología reunieron en Santiago a especialistas de distintas instituciones académicas para analizar la vigencia de la 'Gaudium et Spes'
Las XXV Jornadas de Teología reunieron en Santiago a especialistas de distintas instituciones académicas para analizar la vigencia de la 'Gaudium et Spes'
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El Instituto Teológico Compostelano clausuró este jueves las XXV Jornadas de Teología, que durante dos jornadas analizaron la vigencia de la Constitución pastoral 'Gaudium et Spes' con motivo del 60 aniversario de su promulgación. Bajo el lema ‘Fe para un mundo nuevo’, el programa abordó cuestiones relacionadas con la concepción cristiana del ser humano y la misión de la Iglesia en la sociedad actual.

La segunda jornada comenzó con una conferencia de Pedro Fernández Castelao, de la Universidad Pontificia Comillas, centrada en la concepción del ser humano a partir del mensaje de 'Gaudium et Spes'. El programa continuó con la intervención de Miguel López Varela, del Instituto Teológico Compostelano y de la Universidad Pontificia de Salamanca, dedicada a la misión de la Iglesia y al diálogo, el discernimiento y el testimonio.

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Por la tarde, Michele Taba, de la Universidad Eclesiástica San Dámaso, ofreció una lectura actualizada de 'Gaudium et Spes' seis décadas después de su promulgación.

Las jornadas concluyeron con un videomensaje del cardenal José Tolentino Calaça de Mendonça, prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación, que intervino con una conferencia sobre la relación entre la Iglesia y el progreso de la cultura.

El encuentro, organizado con motivo del 60 aniversario de 'Gaudium et Spes', reunió a representantes de diferentes instituciones académicas y permitió abordar desde distintas perspectivas la relación entre la Iglesia, la sociedad y la cultura contemporánea.

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