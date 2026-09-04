O WOS Festival amplía en Santiago a súa programación con cinema, escoitas e conversas
Afundación, o CGAC e NUMAX acollerán do 11 ao 13 de setembro actividades arredor da música, o cinema e a cultura contemporánea
Do 11 ao 13 de setembro, Afundación, o CGAC e NUMAX acollerán un programa expandido que propón outras formas de escoitar, mirar e pensar a cultura contemporánea. As actividades de escoita, cinema e pensamento serán de acceso libre e o programa de cinema será gratuíto para as persoas que adquirisen o abono do festival.
Alén dos concertos, directos audiovisuais e sesións de club, WOS abre outros tempos e formatos para achegarse á creación contemporánea: compartir a escoita, explorar os cruces entre o son e a imaxe e poñer en común algunhas das cuestións e desafíos que atraves hoxe a cultura independente.
Outras formas de escoitar
En Afundación, as sesións de escoita volverán ter como protagonista o son do Organsound, o altofalante visionario inspirado no órgano de tubos da catedral e deseñado nos anos 70 polo compostelán Juan Portela Seijo.
A través del, LCTRCT , Clara Brea e Sarah Rasines proporán distintas aproximacións á selección musical, ao arquivo, á paisaxe sonora e á cultura material da música. Concibidas como espazos de escoita compartida, as sesións desprazan a atención da pista e do escenario cara ao propio acto de escoitar e recuperan a selección como forma de descubrimento, intercambio e encontro.
Afundación acollerá tamén unha conversa entre Reynaldo Demdike Stare e o xornalista estadounidense Shawn Reynaldo. O dúo de Manchester abordará a súa práctica e traxectoria nun encontro que permitirá achegarse desde a conversa ao universo sonoro que construíu ao longo de máis de quince anos.
Pensar a cultura independente desde dentro
No CGAC, First Floor: The Realities of Running an Independent Festival reunirá profesionais vinculados a algúns dos proxectos máis relevantes da escena europea: Elisa Luengo, comisaria vinculada a Dekmantel e Electrónica en Abril; Christopher Byran, cofundador de The White Hotel e Executive Producer de The Black Lights; Jirka Novák, do equipo de programación de Lunchmeat Festival; e Joaquim Durães, codirector de Lovers & Lollypops e vinculado a proxectos como Tremor.
Moderada por Shawn Reynaldo, a conversa abordará desde a experiencia directa as realidades, tensións e posibilidades de soster proxectos culturais independentes no contexto actual.
O percorrido continúa en NUMAX, onde o cinema abre outra vía de diálogo entre música, imaxe e creación contemporánea coas proxeccións de Invisible People e Nova ’78. Esta última será presentada polo seu director, Rodrigo Areias, que participará ademais nun coloquio co público tras a proxección.
Con este programa expandido, WOS propón outras maneiras de percorrer o festival e a cidade: escoitar, mirar, conversar e compartir coñecemento, conectando artistas, profesionais, públicos e diferentes disciplinas ao longo de Santiago de Compostela.