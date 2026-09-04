Un vuelo de Iberia con destino A Coruña es desviado a Santiago por la niebla

Un avión de Iberia procedente de Madrid fue desviado este viernes al aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro por la baja visibilidad en Alvedro Redacción

Un vuelo con destino A Coruña procedente de Madrid ha tenido que ser desviado a Santiago debido, según Aena, a la "baja visibilidad". Ha sucedido después de que en el aeropuerto herculino de Alvedro se registrase una espesa niebla a primeras horas de este viernes.

En concreto, se trata de un avión de la compañía Iberia que había salido de la capital de España y cuya llegada estaba prevista a las 08.40 horas el que tuvo que cambiar su ruta al aeródromo Santiago-Rosalía de Castro.

Por otra parte, un vuelo de Air Europa procedente de Madrid y con llegada prevista al aeropuerto de Alvedro a las 07.50 regresó a su origen.