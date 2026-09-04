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Santiago de Compostela

Santiago reclama gestionar directamente los fondos estatales para las zonas tensionadas

Goretti Sanmartín valora los 5 millones anunciados para Galicia y pide que los recursos destinados a la vivienda lleguen a los ayuntamientos

Agencias
04/09/2026 16:00
La Xunta de Goberno Local ha aprobado el plan específico de medidas para la zona de mercado residencial tensionado de Santiago, que será remitido a la Xunta de Galicia y al Ministerio de Vivienda
Goretti Sanmartín reclama que los fondos estatales destinados a las zonas tensionadas de Santiago y A Coruña sean gestionados directamente por los ayuntamientos
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La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha valorado positivamente la decisión del Ministerio de Vivienda de destinar 5 millones de euros a actuaciones en las zonas de mercado residencial tensionado de Galicia, concretamente en Santiago de Compostela y A Coruña, pero ha reclamado que los recursos sean gestionados directamente por los ayuntamiento.

Durante su comparecencia semanal, la mandataria de la capital gallega ha puesto en valor que la declaración de Santiago como zona de mercado residencial tensionado fue posible gracias al trabajo técnico de los servicios municipales y al impulso político del Ejecutivo local, pese a la "oposición" del Partido Popular y por la Xunta de Galicia durante el proceso.

"Pensamos que si la Xunta renunció a hacer ella directamente sus trabajos, sus estudios y sus planes de medidas y dijo que lo hagan los ayuntamientos porque ellos no estaban de acuerdo, parece que lo lógico es que se gestionen esos recursos desde el Ayuntamiento", ha justificado.

Zona vieja de Santiago

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Por ello, Sanmartín ha avanzado que durante el período de exposición pública del Real Decreto que recoge estos fondos harán aportaciones al Ministerio de Vivienda defendiendo que los municipios los reciban de forma directa.

En el caso en el que Vivienda destinase finalmente los fondos al Gobierno autonómico, la alcaldesa ha señalado que podrían solicitarle a la Xunta que transfiriese estos recursos a los ayuntamientos para que sean los encargados de aplicar las medidas correctoras aprobadas.

Igualmente, Goretti Sanmartín se ha referido al delegado del Gobierno en Galicia y candidato socialista a la Alcaldía, Pedro Blanco, apuntando que espera que se posicione con la misma agilidad que lo hizo para "anotarse a esta iniciativa" del Ministerio para garantizar que los fondos lleguen a los ayuntamientos cuanto antes.

"A ver si ahora su voz se escucha con más fuerza de la que tuvo el PSOE local para apoyar a este Gobierno. Lo cierto es que este gobierno recorrió este camino de la declaración de zona de mercado residencial tensionado muy en solitario", ha lamentado.

Por el momento se desconoce la división que se hará de los fondos y cuanto dinero corresponderá a cada ciudad, información que ha sido solicitada por el Gobierno compostelano.

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