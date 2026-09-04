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Santiago de Compostela

Santiago prevé firmar la próxima semana el contrato del nuevo transporte urbano

El acuerdo con la UTE de Monbus tendrá un plazo máximo de tres meses para entrar en vigor y el Ayuntamiento mantiene que el servicio comenzará este otoño

Agencias
04/09/2026 16:30
Goretti Sanmartín prevé firmar el contrato del transporte urbano entre finales de septiembre y principios de octubre, tras la resolución del recurso contra la adjudicación
Goretti Sanmartín prevé firmar el contrato del transporte urbano entre finales de septiembre y principios de octubre, tras la resolución del recurso contra la adjudicación
Concello de Santiago
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La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha fechado la firma del contrato de transportes entre el final de la próxima semana y el inicio de la siguiente, manteniendo la previsión de que este otoño haya nuevo servicio de buses urbanos funcionando.

Así lo ha manifestado en su rueda de prensa semanal tras conocerse este pasado jueves que el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia (Tacgal) desestimaba e inadmitía el recurso presentado contra la adjudicación del contrato de transporte urbano de Santiago por parte de Autos Martín, empresa que quedó en tercer puesto de la licitación del servicio, adjudicado a una unión temporal de empresas (UTE) de Monbus.

"Este va a ser un gran salto cualitativo en un servicio fundamental para los vecinos de Santiago. Por fin, después de muchos años, Santiago contará con el transporte que merece", ha celebrado la mandataria local.

Bus urbano de Santiago de Compostela

O Concello de Santiago confía en que o TACGAL avale a adxudicación do novo contrato de transporte urbano

Más información

Goretti Sanmartín ha reiterado su agradecimiento a todos los departamentos implicados, con énfasis en la área de movilidad, y ha confirmado que este otoño habrá un nuevo servicio de buses funcionando en la capital gallega.

Consultada por las tarifas de estos nuevos buses, la alcaldesa ha explicado que continúan trabajando en la nueva ordenanza de tarifas del transporte urbano y esperan llevarla a Pleno este mes o el próximo, es decir, en octubre. Independientemente de ello, "no es imprescindible" que estén aprobadas para que los nuevos buses empiecen a funcionar, ya que se pueden mantener por el momento las actuales.

Con todo, la mandataria local ha indicado que tienen la intención de firmar el contrato en cuanto todas las cuestiones administrativas estén listas, entendiendo que si no es la próxima semana será a inicios de la siguiente. A partir de ahí, habrá un plazo máximo de tres meses para que entre en vigor.

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