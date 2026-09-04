Santiago recuerda a Alejandro Pérez Lugín en el centenario de su fallecimiento

Un homenaje realizado con anterioridad

Alejandro Pérez Lugín, escritor, periodista y cineasta, recibirá este sábado, 5 de septiembre, un homenaje con motivo del centenario de su fallecimiento. El acto tendrá lugar a las 12.00 horas en el cementerio coruñés de San Amaro, donde está enterrado.

La iniciativa está promovida por la Asociación de Antiguos Compostelanos y el Museo Casa de la Troya, situado en Santiago, con la colaboración de la Tuna de Veteranos de A Coruña y la Asociación de la Prensa de A Coruña.

O Ateneo analiza o ambicioso proxecto cinematográfico de A 'Casa da Troia' Más información

El homenaje consistirá en una ofrenda floral ante la sepultura de Pérez Lugín. Ante su tumba intervendrán el presidente de la Asociación de Antiguos Tunos Compostelanos, Benigno Amor; el presidente de la Tuna de Veteranos de A Coruña, Domingo Álvarez; y la presidenta de la Asociación de la Prensa de A Coruña, Doda Vázquez.

La jornada concluirá con la interpretación conjunta de varias piezas por parte de Troyanos de Compostela, la agrupación de pulso y púa del Museo Casa de la Troya, y la Tuna de Veteranos de A Coruña.

Su vínculo con Santiago

Pérez Lugín nació en Madrid en 1870 y se trasladó con su familia a Santiago en 1883. Estudió Derecho en la ciudad y esa etapa universitaria inspiró su novela "La casa de la Troya", publicada en 1915 y centrada en la vida estudiantil compostelana de finales del siglo XIX.

Reportaxe | Así era a vida universitaria na Compostela do século XIX Más información

El escritor mantuvo una estrecha vinculación con Galicia. Su madre era prima de Rosalía de Castro y, además de su trayectoria literaria y periodística, participó en distintas iniciativas relacionadas con la cultura gallega.

Pérez Lugín falleció el 5 de septiembre de 1926 en O Burgo, Culleredo. El centenario de su muerte ha motivado esta iniciativa del Museo Casa de la Troya y la Asociación de Antiguos Compostelanos para recordar su figura.