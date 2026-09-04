Plataforma leva este venres ao Museo do Pobo Galego e a Santa Marta dúas propostas de creadores galegos
Ismael Ramos presentará 'Medro, medro e non sei onde parar' ás 17.00 horas e Félix Fernández levará por primeira vez a Compostela 'Xavier a través de min'
Plataforma Festival de Artes Performativas de Santiago de Compostela continúa este venres 4 de setembro a programación da súa sétima edición con dúas propostas de creadores galegos que, desde linguaxes e perspectivas moi diferentes, sitúan a memoria, a experiencia persoal e o presente no centro da creación.
A primeira cita terá lugar ás 17.00 horas no Museo do Pobo Galego, onde o poeta e escritor Ismael Ramos presentará 'Medro, medro e non sei onde parar', unha proposta de poesía performativa pensada especialmente para esta edición de Plataforma que combina palabra, acción pública e memoria política.
A través de panfletos poéticos, intervención gráfica e un recital performativo construído arredor dun verso de María Mariño, Ramos recupera a capacidade da poesía para converterse en ferramenta de mobilización e resistencia. A proposta dialoga coa tradición do activismo cultural galego e pregúntase polo papel da cidadanía nun presente marcado polo desencanto político e o avance do autoritarismo. Unha acción viva e colaborativa que entende a manifestación tamén como manifesto poético.
A programación continuará ás 19.00 horas na Sala Agustín Magán do Centro Sociocultural Santa Marta con 'Xavier a través de min', unha proposta escénica de Félix Fernández de 55 minutos de duración que se poderá ver por primeira vez en Compostela.
A obra, de marcado carácter autobiográfico aínda que non documental, parte da figura de Xavier, irmán do artista, falecido hai máis dunha década. Fernández constrúe a partir da súa memoria un percorrido íntimo co que trata de recuperar e facer presente o seu legado inmaterial. 'Xavier a través de min' articula unha proposta híbrida na que conflúen danza, voz, texto, instalación e espazo sonoro. A través dun dispositivo escénico baseado no analóxico e en obxectos que funcionan como activadores dunha memoria compartida, Fernández constrúe unha experiencia visual de carácter case confesional e unha celebración da vida que convive coa melancolía da perda.
Desenvolvida co asesoramento coreográfico de Rut Balbís e o acompañamento terapéutico de Raquel Calvo, a peza propón unha relación de proximidade co público e aborda, desde o corpo e a experiencia persoal, cuestións universais como a consciencia, o amor, o sublime e a procura da felicidade.