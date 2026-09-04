El PSdeG reclama a Sanmartín que concrete los cambios en las líneas de bus del rural

La concejala socialista Marta Abal Cedida

El PSdeG reclama al Gobierno local de Goretti Sanmartín que concrete los cambios que se introducirán en las líneas de transporte urbano del rural de Santiago tras el desbloqueo del nuevo contrato.

La concejala socialista Marta Abal pide al Concello que aclare qué modificaciones de recorridos, frecuencias y conexiones está dispuesto a asumir y cuáles podrán estar operativas desde el inicio del nuevo servicio.

Abal considera que se abre ahora una "fase decisiva para Santiago" y reclama que las propuestas trasladadas durante los últimos meses por las asociaciones vecinales sean tenidas en cuenta antes de definir el nuevo mapa de transporte.

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La edil destaca especialmente la importancia del servicio para las parroquias, sobre todo para las personas mayores y la juventud, y advierte de que, a su juicio, los nuevos recorridos no deben dejar núcleos desconectados del casco urbano ni generar diferencias entre las distintas parroquias.

El PSdeG pone el foco además en las tardes de los sábados, los domingos y los festivos, periodos en los que considera especialmente importante garantizar las conexiones con el centro de Santiago.

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Por ello, los socialistas reclaman al Concello que informe sobre las propuestas planteadas por la vecindad y determine cuáles son "técnica e economicamente viables", cuáles pueden incorporarse desde el inicio del servicio y en qué plazos.

Abal sostiene que el desbloqueo del contrato debe servir para avanzar en la mejora del transporte del rural y reclama que el nuevo mapa de líneas tenga en cuenta las necesidades de las parroquias.