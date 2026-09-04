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Santiago de Compostela

El PP alerta de problemas vinculados a la droga en Pardiñas y Conxo

Los populares reclaman al Concello una mayor implicación ante las denuncias vecinales por problemas de convivencia y el trasiego de personas en ambas zonas

Redacción Santiago
04/09/2026 17:07
20260904 FOTO JOSÉ RAMÓN DE LA FUENTE
El concejal José Ramón de la Fuente reclama al gobierno local una mayor implicación desde las competencias municipales
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El Partido Popular de Santiago ha vuelto a alertar sobre los problemas relacionados con el tráfico y consumo de drogas que, según denuncia la formación, afectan a diferentes puntos del municipio. El concejal José Ramón de la Fuente reclama al gobierno local una mayor implicación desde las competencias municipales ante las situaciones denunciadas por los vecinos de Pardiñas y Conxo.

En Pardiñas, en la parroquia de Laraño, los residentes han vuelto a detectar, según el PP, un importante trasiego de personas que acuden a la zona presuntamente en busca de droga. Los populares aseguran que la situación había experimentado un periodo de mayor tranquilidad, pero ha vuelto a generar preocupación entre los vecinos.

De la Fuente relaciona este repunte con la reciente intervención de la Policía Nacional en las viviendas de San Ignacio de Loyola. Para el edil popular, esta situación demuestra que la actuación policial puede dar resultados, aunque advierte de que el problema puede trasladarse a otros puntos del municipio.

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"Os veciños de Laraño xa pasaron por isto e non teñen por que resignarse a vivilo outra vez. Teñen dereito a vivir tranquilos e a que as administracións actúen antes de que a situación volva deteriorarse", señaló.

Vecinos que aseguran haber abandonado sus viviendas en Conxo

El PP también se refiere a la situación de un inmueble situado en la calle Sánchez Freire, en Conxo, cuyos residentes llevan meses denunciando problemas de convivencia relacionados con el continuo trasiego de personas.

Según trasladan los vecinos, en el edificio se producen peleas frecuentes, además de daños y problemas de salubridad en las zonas comunes. De la Fuente considera especialmente preocupante que, según estas denuncias, algunos residentes hayan optado ya por abandonar el inmueble y otros se planteen hacer lo mismo.

De izquierda a derecha, Alberto Lavandeira, CEO de Atalaya Mining; Fernando Riopa, director general de Cobre San Rafael; y Dania Pensado, responsable de la Oficina de Relacións coa Veciñanza de Cobre San Rafael

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"No podemos aceptar que en Santiago haxa persoas que sintan que a única solución que lles queda para recuperar a tranquilidade é marchar da súa propia casa", afirmó el concejal popular.

Mayor implicación municipal

Los populares ponen en valor las actuaciones desarrolladas por la Policía Nacional contra el tráfico de drogas en la ciudad, pero consideran que las intervenciones sobre puntos concretos no pueden provocar simplemente el desplazamiento del problema hacia otros barrios o parroquias.

Por este motivo, De la Fuente reclama al gobierno municipal una mayor implicación a través de la Policía Local, los servicios sociales, la prevención, la convivencia, la limpieza y la recuperación de los espacios afectados.

El PP pide también una coordinación permanente con la Policía Nacional y una estrategia sostenida para evitar que los problemas denunciados por los vecinos se trasladen de un punto a otro del municipio.

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