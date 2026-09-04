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Santiago de Compostela

El Concello de Santiago paga 39,7 millones de euros en facturas hasta julio, 12,2 más que hace un año

El Ayuntamiento tramita 2.110 facturas y asegura que las ordinarias del ejercicio corriente ya se abonan dentro del plazo legal de 30 días

Adriana Quesada
Adriana Quesada
04/09/2026 17:30
El Concello de Santiago ha abonado hasta el 31 de julio 39,7 millones de euros a proveedores, frente a los 27,5 millones pagados en el mismo periodo de 2025
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El Concello de Santiago ha abonado hasta el 31 de julio un total de 39,7 millones de euros en facturas, lo que supone 12,2 millones más que en la misma fecha del año pasado. En este periodo se completó además la tramitación de 2.110 facturas, 672 más que un año antes.

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha atribuido esta evolución a la implantación de la nueva herramienta de gestión contable y ha señalado que las facturas ordinarias, correspondientes a gastos del ejercicio corriente, se están pagando dentro del plazo legal de 30 días.

Según ha explicado la regidora, el nuevo sistema ha modificado el flujo de tramitación de los gastos, aunque sus efectos se irán reflejando de forma progresiva una vez superadas las dificultades propias del proceso de implantación.

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Sanmartín ha advertido, no obstante, de que el Periodo Medio de Pago a Proveedores (PMP) correspondiente a julio seguirá siendo elevado, a la espera de que el Ministerio de Hacienda publique el dato a finales de septiembre. La alcaldesa ha explicado que todavía pesa el retraso acumulado durante el cierre del ejercicio de 2025, por lo que la recuperación del indicador llevará más tiempo.

La regidora también ha señalado que continúa pendiente el pago de facturas con Veolia, anteriormente Viaqua, y ha atribuido parte de esta situación a la negativa del PP y a la abstención de las concejalas no adscritas.

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