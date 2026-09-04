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Santiago de Compostela

El Camino Mozárabe-Vía de la Plata aumenta un 32% sus peregrinos llegados a Santiago en agosto

La ruta suma ya 7.000 Compostelas en lo que va de año, mientras el conjunto de itinerarios registra un crecimiento del 6% hasta este mes

Agencias
04/09/2026 17:15
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acompañado del conselleiro de Cultura, José López Campos, durante una parada de la Vía de la plata
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acompañado del conselleiro de Cultura, José López Campos, durante una parada de la Vía de la plata
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El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha destacado este viernes el buen momento que está teniendo el Camino Mozárabe-Vía de la Plata, una ruta "absolutamente recomendable y con un crecimiento muy importante". En agosto, la cifra de peregrinos que recogieron la Compostela desde esta ruta creció un 32% respeto al mismo mes de 2025.

El presidente está realizando la Vía de la Plata en bicicleta, una ruta por la que este año ya llegaron a Santiago 7.000 peregrinos que recogieron la Compostela.

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En los ocho primeros meses de este año hay un 6% más de Compostelas expedidas que en el mismo período de 2025 en el conjunto de las rutas del Camino de Santiago. Son casi 400.000 peregrinos, de los cuales el 62% son de origen extranjero.

Rueda ha destacado la importancia de que el Camino Mozárabe-Vía de la Plata siga creciendo "en el año previo a nuestro gran año", el Xacobeo 27, y ha recordado que la Xunta está trabajando para mejorar la experiencia del Camino de cara al Año Santo, con inversiones en la seguridad vial en todas las rutas, ampliando la red de albergues y organizando "una programación diversa e inclusiva".

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