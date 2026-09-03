Verea visita un edificio de Vite cuyos vecinos denuncian problemas de convivencia e inseguridad

Verea permaneció cerca de dos horas en el inmueble Cedida

El portavoz del PP de Santiago, Borja Verea, visitó un edificio del barrio de Vite cuyos vecinos denuncian desde hace tiempo problemas de convivencia e inseguridad relacionados, según señalan, con una vivienda que identifican como un punto de tráfico y consumo de drogas.

Verea permaneció cerca de dos horas en el inmueble, donde se reunió con varios residentes y accedió a algunas de sus viviendas para conocer de primera mano la situación. Durante la visita, el líder popular y algunos vecinos fueron grabados desde el inmueble señalado por los residentes, un episodio que Verea calificó de intimidatorio.

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Los vecinos han instalado además cámaras de seguridad en los portales y descansillos de las escaleras ante la situación que, según denuncian, están viviendo.

Verea reclamó una respuesta coordinada que permita recuperar la normalidad en el edificio y pidió al Concello que actúe desde sus competencias, especialmente a través de la Policía Local y los servicios sociales. El dirigente popular también reconoció el trabajo de la Policía Nacional en las investigaciones relacionadas con el tráfico de drogas.