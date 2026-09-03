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Santiago de Compostela

Verea visita un edificio de Vite cuyos vecinos denuncian problemas de convivencia e inseguridad

El líder del PP de Santiago reclama una actuación coordinada ante las quejas de los residentes

Redacción Santiago
03/09/2026 17:18
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Verea permaneció cerca de dos horas en el inmueble
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El portavoz del PP de Santiago, Borja Verea, visitó un edificio del barrio de Vite cuyos vecinos denuncian desde hace tiempo problemas de convivencia e inseguridad relacionados, según señalan, con una vivienda que identifican como un punto de tráfico y consumo de drogas.

Verea permaneció cerca de dos horas en el inmueble, donde se reunió con varios residentes y accedió a algunas de sus viviendas para conocer de primera mano la situación. Durante la visita, el líder popular y algunos vecinos fueron grabados desde el inmueble señalado por los residentes, un episodio que Verea calificó de intimidatorio.

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Los vecinos han instalado además cámaras de seguridad en los portales y descansillos de las escaleras ante la situación que, según denuncian, están viviendo.

Verea reclamó una respuesta coordinada que permita recuperar la normalidad en el edificio y pidió al Concello que actúe desde sus competencias, especialmente a través de la Policía Local y los servicios sociales. El dirigente popular también reconoció el trabajo de la Policía Nacional en las investigaciones relacionadas con el tráfico de drogas.

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