Santiago de Compostela
Una avería en la catenaria provoca retrasos y dos trasbordos entre Santiago y Vilagarcía
La incidencia se registró a primera hora en la línea A Coruña-Vigo y la circulación quedó restablecida alrededor de las 08.30 horas
Una incidencia en la catenaria entre Padrón Barbanza y Bifurcación Angueira ha causado retrasos y trasbordos en la línea ferroviaria Santiago-Vilagarcía de Arousa.
Según ha indicado el Adif, la incidencia se ha registrado en ese punto sobre las 06.00 horas de este jueves en la línea de ancho convencional A Coruña-Vigo. Con todo, sobre las 08.30 horas quedó restablecida la circulación.
Esto ha causado diferentes retrasos y dos trasbordos por carretera en la línea entre Santiago y Vilagarcía, según han indicado fuentes de Renfe consultadas por Europa Press.
De esta forma, se vieron afectados trenes de Larga y Media Distancia de alta velocidad y Larga y Media Distancia en el trayecto entre Vilagarcía de Arousa y Santiago.