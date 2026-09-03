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Santiago de Compostela

Una avería en la catenaria provoca retrasos y dos trasbordos entre Santiago y Vilagarcía

La incidencia se registró a primera hora en la línea A Coruña-Vigo y la circulación quedó restablecida alrededor de las 08.30 horas

Agencias
03/09/2026 15:08
Estación de tren de Santiago (Daniel Castelao)
La incidencia afectó a servicios de Larga y Media Distancia en el trayecto ferroviario entre Santiago y Vilagarcía de Arousa
Eladio Lois
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Una incidencia en la catenaria entre Padrón Barbanza y Bifurcación Angueira ha causado retrasos y trasbordos en la línea ferroviaria Santiago-Vilagarcía de Arousa.

Según ha indicado el Adif, la incidencia se ha registrado en ese punto sobre las 06.00 horas de este jueves en la línea de ancho convencional A Coruña-Vigo. Con todo, sobre las 08.30 horas quedó restablecida la circulación.

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Esto ha causado diferentes retrasos y dos trasbordos por carretera en la línea entre Santiago y Vilagarcía, según han indicado fuentes de Renfe consultadas por Europa Press.

De esta forma, se vieron afectados trenes de Larga y Media Distancia de alta velocidad y Larga y Media Distancia en el trayecto entre Vilagarcía de Arousa y Santiago.

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