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Santiago de Compostela

Tres vuelos con destino A Coruña fueron desviados a Santiago por la niebla

Los aviones, procedentes de Barcelona y Madrid, fueron trasladados al aeropuerto Rosalía de Castro durante las primeras horas de este jueves

Agencias
03/09/2026 15:30
Aeropuerto de Santiago de Compostela
El aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro recibió tres vuelos inicialmente previstos para aterrizar en A Coruña debido a las condiciones meteorológicas
Redacción
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Tres vuelos con destino A Coruña han tenido que ser desviados a Santiago debido, según Aena, a "causas meteorológicas". Ha sucedido después de que en el aeropuerto herculino de Alvedro se registrase una espesa niebla a primeras horas de este jueves.

En concreto, ha tenido que cambiar de destino un avión de Vueling procedente de Barcelona (07.40 horas), así como uno de Iberia que había salido de Madrid (08.40).

Asimismo, otro vuelo de la compañía Air Europa y también procedente de la capital de España (07.50) también ha tenido que desviar su ruta al aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro.

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