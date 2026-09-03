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Santiago de Compostela

Louzao acusa de “instrumentalizar” el sufrimiento por la situación de Ceuta en Santiago

La portavoz del Gobierno local critica que el concejal Adrián Villa colgase una bandera de Ceuta en el balcón del Pazo de Raxoi durante la concentración del miércoles

Agencias
03/09/2026 15:31
El concejal del PP Adrián Villa colocó una bandera de Ceuta en el balcón del Pazo de Raxoi durante la protesta convocada en Santiago
El concejal del PP Adrián Villa colocó una bandera de Ceuta en el balcón del Pazo de Raxoi durante la protesta convocada en Santiago
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La portavoz del gobierno local de Santiago, Míriam Louzao (BNG), considera que la concentración que acogió la Praza do Obradoiro el miércoles en apoyo a Ceuta supuso una "absoluta instrumentalización del sufrimiento de personas" y ha reprendido al concejal del PP, Adrián Villa, que colocó una bandera de Ceuta durante la protesta.

"Es bastante lamentable ver a un concejal corriendo por el Pazo da Raxoi, cuando estábamos haciendo una recepción a un congreso de matemáticas, como si fuese un niño pequeño haciendo una trastada. Creemos que esa no es la forma de ser concejal en esta corporación", ha lamentado Louzao, preguntada por esta cuestión en una rueda de prensa.

Esta protesta, enmarcada entre las que convocó la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en toda España, contó con la participación de dirigentes del PPdeG, encabezados por su secretaria general, Paula Prado. También asistieron concejales de la corporación compostelana, como es el caso de Adrián Villa, que subió hasta el balcón de la casa consistorial para colgar la bandera de Ceuta, que este jueves ya había sido retirada.

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El propio edil compartió su gesto en su perfil de 'X' y lo justificó diciendo que lo hacía al igual que "la izquierda cuelga banderas en el Pazo de Raxoi de forma unilateral". "Ceuta es España y no vamos a dejar de defender a una de nuestras comunidades autónomas", añadió.

Por su parte, Louzao indicó que, por el momento, no cuentan con ninguna petición para colocar la bandera. "No tenemos ninguna previsión ni ninguna petición al respecto", señaló.

"Absoluta instrumentalización del sufrimiento"

Además, la concejala mostró su solidaridad con "todas las personas que están sufriendo" por la situación ocurrida en Ceuta, remarcando que se refería a "todas". "Ayer lo de Ceuta parecía lo de menos", lamentó y aseguró que, desde el edificio municipal, "solo" escucharon "insultos".

"Parecía una instrumentalización absoluta de una situación complicada, con la que nos solidarizamos, y entendemos que hacer política es otra cosa", expresó la portavoz municipal, que también censuró el uso de instituciones --como es el caso de la FEMP-- para estos fines.

No obstante, el BNG, junto a Movemento Sumar Galicia y Compostela Aberta, sí respaldó otra movilización en relación a Ceuta, convocada una hora antes en la misma ciudad. En ella, varios centenares de personas condenaron la "reacción racista" ante la crisis migratoria y el "terrible incremento" de las acciones de este carácter.

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