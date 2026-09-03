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Santiago de Compostela

El Festival de Teatro Afeccionado Agustín Magán celebra sus 25 años con diez compañías y un nuevo escenario en Santiago

El ciclo se desarrollará del 5 de septiembre al 4 de octubre con representaciones gratuitas en el Salón Teatro, el Museo das Peregrinacións, la Sala Magán y el Teatro Principal

Adriana Quesada
Adriana Quesada
03/09/2026 18:00
El ciclo comenzará este viernes, 5 de septiembre, y finalizará el 4 de octubre
El ciclo comenzará este viernes, 5 de septiembre, y finalizará el 4 de octubre
Concello de Santiago
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El Festival de Teatro Afeccionado Agustín Magán celebrará este año su vigésimo quinta edición con la participación de diez compañías de teatro amateur y una programación que se extenderá durante un mes en distintos espacios de Santiago. El ciclo comenzará este viernes, 5 de septiembre, y finalizará el 4 de octubre, con todas las representaciones de acceso gratuito.

Como principal novedad de esta edición, el festival incorporará el Museo das Peregrinacións a sus escenarios habituales, el Salón Teatro, la Sala Magán del Centro Sociocultural de Santa Marta y el Teatro Principal.

La programación arrancará este fin de semana en el Salón Teatro. El sábado 5, a las 20.00 horas, Disfunción Continua representará 'As nenas raras non van ao ceo', mientras que el domingo 6, a la misma hora, será el turno de Pena Furada, con 'Rosalía, a filla do mar'.

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El festival se trasladará el 19 de septiembre al Museo das Peregrinacións, donde se concentrarán varias propuestas de pequeño formato. A partir de las 19.00 horas actuarán Abran Paso, Ditea, Escoitade y O Trasno.

La Sala Magán del CSC de Santa Marta acogerá las siguientes funciones. El 25 de septiembre, Carauta pondrá en escena 'Moito ruido e poucas noces', mientras que el día 26 será el turno de Badius, con 'O Parvo'.

El tramo final del festival tendrá lugar en el Teatro Principal. El 3 de octubre, Atrezo representará 'Silencio!!' y, al día siguiente, Farándula Velutina cerrará esta vigésimo quinta edición con 'Mamá'.

El festival está organizado por Fegatea, entidad que ha presentado esta edición junto al Concello de Santiago y la Xunta. El Ayuntamiento colabora a través de las áreas de Centros Socioculturais y Cultura, esta última mediante la cesión del Teatro Principal para las últimas representaciones.

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Agencias