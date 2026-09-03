El PSdeG reclama una solución para los problemas de mantenimiento del polígono de A Sionlla
Guinarte pide a la Xunta y al Concello que resuelvan una situación que, según los socialistas, se arrastra desde 2022
El portavoz del grupo municipal socialista de Santiago, Gumersindo Guinarte, ha reclamado a la Xunta de Galicia y al Concello una solución para los problemas de mantenimiento y conservación que, según denuncia, presenta el polígono empresarial de A Sionlla.
Los socialistas señalan deficiencias en los viales, la limpieza y la iluminación del parque empresarial, una situación que, aseguran, afecta tanto a las empresas instaladas en el recinto como a las personas que trabajan o acuden diariamente a él.
Guinarte sostiene que el problema se arrastra desde 2022, cuando Xestur dejó de asumir el mantenimiento del polígono, y critica la falta de acuerdo entre las administraciones para resolver la situación.
El portavoz socialista reclama a la Xunta y al Concello que dejen atrás sus desacuerdos y aclaren quién debe asumir las actuaciones necesarias. "La solución que ponga fin a esta situación no admite más postergaciones", sostiene Guinarte.
El PSdeG considera que el deterioro de los viales, la falta de limpieza y las deficiencias en la iluminación no son únicamente una cuestión de imagen, sino que pueden afectar a la actividad de las empresas y a la seguridad de las personas usuarias del polígono.