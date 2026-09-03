El PSdeG reclama una solución para los problemas de mantenimiento del polígono de A Sionlla

El concejal socialista, Gumersindo Guinarte

El portavoz del grupo municipal socialista de Santiago, Gumersindo Guinarte, ha reclamado a la Xunta de Galicia y al Concello una solución para los problemas de mantenimiento y conservación que, según denuncia, presenta el polígono empresarial de A Sionlla.

Los socialistas señalan deficiencias en los viales, la limpieza y la iluminación del parque empresarial, una situación que, aseguran, afecta tanto a las empresas instaladas en el recinto como a las personas que trabajan o acuden diariamente a él.

La CIG denuncia la falta de personal en Ejecución Civil y Familia de Santiago y reclama cubrir cinco vacantes Más información

Guinarte sostiene que el problema se arrastra desde 2022, cuando Xestur dejó de asumir el mantenimiento del polígono, y critica la falta de acuerdo entre las administraciones para resolver la situación.

El portavoz socialista reclama a la Xunta y al Concello que dejen atrás sus desacuerdos y aclaren quién debe asumir las actuaciones necesarias. "La solución que ponga fin a esta situación no admite más postergaciones", sostiene Guinarte.

El delegado del Gobierno pide a la Xunta sumar partidas a la inversión estatal en vivienda en Santiago y A Coruña Más información

El PSdeG considera que el deterioro de los viales, la falta de limpieza y las deficiencias en la iluminación no son únicamente una cuestión de imagen, sino que pueden afectar a la actividad de las empresas y a la seguridad de las personas usuarias del polígono.