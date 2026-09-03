El juzgado inicia la ejecución de la sentencia por el accidente de Angrois

El accidente ferroviario de Angrois causó 80 víctimas mortales y 143 personas resultaron heridas en julio de 2013 Europa Press-Archivo

El Tribunal de Instancia de Santiago de Compostela ha iniciado la ejecución de la sentencia por el descarrilamiento del tren en el barrio santiagués de Angrois en julio de 2013, un siniestro en el que fallecieron 80 personas, una vez decretada su firmeza, y ha dado traslado a la representación procesal del maquinista para que se pronuncie sobre la posible suspensión de la pena de prisión, ante la petición de indulto que se encuentra en trámite.

La magistrada de la plaza 2 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Santiago de Compostela señala en un auto, según ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que "procede llevar a efecto los pronunciamientos contenidos en la sentencia en la forma y tiempo prescritos en el Código Penal y en los reglamentos, acordando la práctica de las diligencias necesarias".

De esta forma, decreta que se dé traslado a la representación procesal del maquinista --condenado a dos años y seis meses de cárcel como autor de 79 delitos de homicidio y 143 delitos de lesiones, todos ellos por imprudencia grave-- para que se pronuncie sobre la posible suspensión de dicha pena "por el motivo previsto en el artículo 4.4, párrafo segundo, del Código Penal, a la vista de la petición de indulto que se encuentra en trámite".

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En cuanto a la responsabilidad civil, liquidada en sentencia y rectificada parcialmente por el fallo definitivo dictado por la Audiencia Provincial de A Coruña, la magistrada requiere a la entidad QBE, como responsable civil directa, para que "en el plazo de un mes abone las cantidades liquidadas pendientes de pago en concepto de indemnización, en el caso de que no consten totalmente satisfechas, desglosando importe, concepto y perjudicado".

Asimismo, decreta dar traslado a QBE para que, en el plazo de un mes, presente una propuesta de liquidación de intereses por cada uno de los perjudicados. Una vez recibida dicha propuesta, según consta en el auto, se dará un nuevo traslado a las personas perjudicadas para que, en su caso, formulen alegaciones en la correspondiente pieza separada.

El auto no es firme, pues contra él cabe presentar recurso.