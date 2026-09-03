El delegado del Gobierno pide a la Xunta sumar partidas a la inversión estatal en vivienda en Santiago y A Coruña
Pedro Blanco reclama al Ejecutivo gallego que aporte fondos propios ante la situación de “emergencia habitacional”
El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha instado a la Xunta a sumar partidas a la inversión estatal en vivienda anunciada este miércoles para las ciudades de A Coruña y Santiago, ambas declaradas mercado tensionado.
"Es necesario acompañar de inversiones que lleven a la construcción de viviendas asequibles", ha indicado después de anunciarse que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana destinará 5,1 millones de euros para ambas.
Pedro Blanco ha precisado que este es un dinero que se transferirá a la Xunta y ha añadido que espera que por parte de esta se invierta "con carácter inmediato", una vez que sea aprobado el Real Decreto y se transfiera el dinero, "una cantidad similar" ante la "emergencia habitacional".
La cuantía anunciada forma parte del paquete de 90 millones de euros a las comunidades que han declarado zonas de mercado residencial tensionado para que puedan incrementar la oferta de vivienda asequible.