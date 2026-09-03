El delegado del Gobierno pide a la Xunta sumar partidas a la inversión estatal en vivienda en Santiago y A Coruña

Pedro Blanco ha reclamado a la Xunta que acompañe con inversión propia los 5,1 millones de euros que el Estado destinará a Santiago y A Coruña Archivo

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha instado a la Xunta a sumar partidas a la inversión estatal en vivienda anunciada este miércoles para las ciudades de A Coruña y Santiago, ambas declaradas mercado tensionado.

"Es necesario acompañar de inversiones que lleven a la construcción de viviendas asequibles", ha indicado después de anunciarse que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana destinará 5,1 millones de euros para ambas.

El Gobierno destinará 5,1 millones de euros a las zonas tensionadas de Santiago y A Coruña Más información

Pedro Blanco ha precisado que este es un dinero que se transferirá a la Xunta y ha añadido que espera que por parte de esta se invierta "con carácter inmediato", una vez que sea aprobado el Real Decreto y se transfiera el dinero, "una cantidad similar" ante la "emergencia habitacional".

La cuantía anunciada forma parte del paquete de 90 millones de euros a las comunidades que han declarado zonas de mercado residencial tensionado para que puedan incrementar la oferta de vivienda asequible.