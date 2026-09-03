La CIG denuncia la falta de personal en Ejecución Civil y Familia de Santiago y reclama cubrir cinco vacantes

La CIG-Xustiza reclama cubrir de forma urgente las cinco plazas vacantes del equipo de Ejecución Civil de Santiago Páxinas Galegas

La CIG-Xustiza ha denunciado la situación de "saturación estructural" que sufre el equipo de trabajo de Civil y Familia del Servicio Común de Ejecución de Santiago y ha reclamado "la cobertura urgente de las cinco plazas vacantes" que existen, argumenta, en este equipo.

Según el informe elaborado por la sección sindical, la situación "no es consecuencia de la reciente implantación de la nueva Oficina Judicial", completada el 31 de diciembre de 2025, sino que "responde a un déficit de personal sostenido en el tiempo".

El sindicato apunta que las sentencias dictadas por el equipo ya habían aumentado un 42,7% entre 2023 y 2024, pasando de 1.527 a 2.180, y la tendencia continuó en 2025, cuando se alcanzaron las 2.490 sentencias, un incremento acumulado del 63,1% en dos años.

El sindicato precisa que, en el equipo Civil, la plantilla prevista es de 17 efectivos -cinco gestores y doce tramitadores-, pero "en la actualidad sólo hay 12 personas, al existir cinco plazas vacantes, dos de gestión y tres de tramitación". "Cuatro de estas plazas llevan meses sin cubrir. Esto significa que el equipo está funcionando con el 70,6% de la plantilla prevista, por lo que la falta de personal no puede considerarse una ausencia puntual o marginal", añade la CIG.

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Además, apostilla, dos de los tramitadores en activo están adscritos a la materia de Familia y no la Civil General, por lo que "descontando estos efectivos, el equipo que sostiene en exclusiva la ejecución Civil General queda reducido a 10 personas".

Según el informe del sindicato, cada profesional de ejecución civil general asume actualmente un promedio de 230 ejecuciones correspondientes a 2024 y 2025, frente a las 153 que le corresponderían con una plantilla completa. En los escritos, la carga es de 166 por profesional, frente a los 110 que corresponderían con la plantilla completa. "Esto supone una sobrecarga del 50% en las ejecuciones y del 51% en los escritos pendientes", argumentan.

La CIG destaca, además, que estas cifras "deben ser entendidas como un suelo mínimo de la carga real de trabajo, ya que sólo recogen las ejecuciones correspondientes a los años 2024 y 2025". "La ejecución civil arrastra procedimientos de años e incluso décadas anteriores que no están incluidos en estos datos, por lo que el volumen real de pendencia es superior", señala.

Los datos por plaza, aducen, muestran también el incremento de la actividad: las sentencias pasaron de las 1.527 de 2023 a las 2.180 de 2024 y a las 2.490 de 2025. Por su parte, las ejecuciones de títulos judiciales (ETJ) pasaron de 1.556 en 2024 a 1.803 en 2025, un aumento del 15,9%. Las ejecuciones en trámite correspondientes exclusivamente a 2024 y 2025 ascienden ya a 2.300 y existen 1.655 escritos pendientes de proveer, 700 de ellos concentrados en la plaza 5.

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El informe advierte de que "la carga es aún mayor", ya que, además de las ETJ, la sección tramita otros procedimientos de ejecución "de mayor complejidad técnica y especialización", como las ejecuciones de títulos no judiciales (ENJ) y las ejecuciones judiciales hipotecarias (EJH), que no se incorporan a las cifras anteriores.

Tutela judicial efectiva

La CIG alerta de que los retrasos en la ejecución "no son una cuestión meramente interna de la Administración de Justicia", ya que la ejecución es el mecanismo que permite "hacer efectivo el derecho reconocido en una resolución judicial".

La demora de la Administración "vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva al no garantizar el cumplimiento de las sentencias y demás resoluciones judiciales en un plazo razonable, dejando sin efecto real las decisiones judiciales cuando no existe un control efectivo sobre su ejecución".

Esto afecta, explican, a las pensiones de alimentos, a las víctimas de violencia de género, a la recuperación de rentas o a las deudas por cuotas de las comunidades de propietarios, entre otras.

Ante esta situación, CIG-Xustiza reclama el nombramiento urgente de personal interino ya formado para cubrir las 5 plazas vacantes, recurriendo a las listas de interinos actualmente vigentes y sin esperar a la publicación de la nueva bolsa. Solicita también la cobertura definitiva de las plazas en cuanto sea posible, la elaboración de un plan de actuación específico para el equipo de Ejecución Civil, el desglose público de las cifras de personal por jurisdicción y sección y una reunión con la representación sindical para analizar las cargas de trabajo, la distribución de los efectivos, las vacantes y las necesidades reales de personal.