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Santiago de Compostela

Abierta la inscripción para la III Carrera de Orientación Solidaria por el Ictus en Santiago

La Cidade da Cultura acogerá el 27 de septiembre una prueba solidaria a beneficio de Dano Cerebral Galicia

Redacción Santiago
03/09/2026 11:39
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La primera edición de la carrera
Cedida
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La Cidade da Cultura acogerá el próximo 27 de septiembre la III Carrera de Orientación Solidaria por el Ictus, una iniciativa organizada por el grupo Ictus Traslacional del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS) y el Club Aromon de Pontevedra.

La prueba, abierta a participantes de todas las edades y niveles, comenzará a las 10.30 horas y contará con 300 plazas gratuitas. Las personas que se inscriban antes del 15 de septiembre recibirán además una camiseta conmemorativa.

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La carrera tendrá un carácter familiar y no competitivo y combinará deporte, solidaridad y concienciación sobre el ictus. Además de la actividad deportiva, habrá premios para los primeros clasificados de cada categoría y un sorteo final entre los participantes.

Los fondos que se recauden mediante donaciones voluntarias se destinarán íntegramente a Dano Cerebral Galicia, entidad que desarrolla proyectos y ofrece apoyo a las personas afectadas por daño cerebral adquirido y a sus familias.

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Desde el grupo Ictus Traslacional, liderado por el doctor Francisco Campos, destacan que la iniciativa pretende contribuir a concienciar a la sociedad sobre la importancia de reconocer a tiempo los síntomas del ictus, además de promover hábitos de vida saludable y apoyar a las personas afectadas y a sus familias.

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