Un investigador del IDIS publica en 'Radiology' un estudio que mejora el diagnóstico de tumores de tejidos blandos

El investigador del grupo de Radiología del IDIS David Macía Suárez Cedida

El investigador del grupo de Radiología del IDIS David Macía Suárez es el autor principal de un estudio publicado en la revista científica Radiology que analiza nuevas técnicas de ecografía para mejorar el diagnóstico de los tumores de tejidos blandos.

El trabajo estudia el uso combinado de la ecografía convencional con la elastografía por ondas de corte (SWE) y la imagen microvascular de alta resolución (SMI). El objetivo es mejorar la capacidad para diferenciar tumores benignos de aquellos que presentan características no benignas.

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La investigación incluyó 167 lesiones de 167 pacientes remitidos para biopsia entre febrero de 2022 y julio de 2023. Los resultados apuntan a que las técnicas SWE y SMI mejoran la precisión diagnóstica respecto al uso de la ecografía convencional.

Según explica Macía Suárez, estas herramientas permiten obtener información adicional sobre la rigidez y la microvascularización de las lesiones, lo que podría ayudar a identificar con mayor precisión aquellos casos que necesitan una evaluación más invasiva.

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El artículo cuenta además con un comentario editorial de los doctores Kenneth S. Lee, de Wisconsin, y Zachary E. Stewart, de Harvard, y ha sido reseñado por el portal especializado estadounidense AuntMinnie.com.

Los investigadores señalan que todavía serán necesarios nuevos estudios antes de establecer un protocolo diagnóstico definitivo, pero consideran que los resultados abren la puerta a un uso más preciso de la ecografía en este tipo de tumores.