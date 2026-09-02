Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Un investigador del IDIS publica en 'Radiology' un estudio que mejora el diagnóstico de tumores de tejidos blandos

El trabajo de David Macía Suárez analiza el uso de nuevas técnicas de ecografía para diferenciar lesiones benignas y no benignas

Redacción Santiago
02/09/2026 18:40
5166889e-a321-40fe-9935-38a2f6c3b318
El investigador del grupo de Radiología del IDIS David Macía Suárez
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

El investigador del grupo de Radiología del IDIS David Macía Suárez es el autor principal de un estudio publicado en la revista científica Radiology que analiza nuevas técnicas de ecografía para mejorar el diagnóstico de los tumores de tejidos blandos.

El trabajo estudia el uso combinado de la ecografía convencional con la elastografía por ondas de corte (SWE) y la imagen microvascular de alta resolución (SMI). El objetivo es mejorar la capacidad para diferenciar tumores benignos de aquellos que presentan características no benignas.

El Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia

Santiago opta a acoger en 2028 el Congreso Nacional de Cirugía Ortopédica y Traumatología

Más información

La investigación incluyó 167 lesiones de 167 pacientes remitidos para biopsia entre febrero de 2022 y julio de 2023. Los resultados apuntan a que las técnicas SWE y SMI mejoran la precisión diagnóstica respecto al uso de la ecografía convencional.

Según explica Macía Suárez, estas herramientas permiten obtener información adicional sobre la rigidez y la microvascularización de las lesiones, lo que podría ayudar a identificar con mayor precisión aquellos casos que necesitan una evaluación más invasiva.

O estudo foi desenvolvido polo grupo Homeostase Metabólica e Calcificación Vascular do CiMUS e do Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS)

Un estudo da USC relaciona o consumo elevado e continuado de frutosa coa calcificación das arterias

Más información

El artículo cuenta además con un comentario editorial de los doctores Kenneth S. Lee, de Wisconsin, y Zachary E. Stewart, de Harvard, y ha sido reseñado por el portal especializado estadounidense AuntMinnie.com.

Los investigadores señalan que todavía serán necesarios nuevos estudios antes de establecer un protocolo diagnóstico definitivo, pero consideran que los resultados abren la puerta a un uso más preciso de la ecografía en este tipo de tumores.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Exposicion Baltar

O Museo do Pobo Galego homenaxea a Rafael Baltar cunha xornada sobre o seu legado
redacción santiago
5166889e-a321-40fe-9935-38a2f6c3b318

Un investigador del IDIS publica en 'Radiology' un estudio que mejora el diagnóstico de tumores de tejidos blandos
redacción santiago
La exposición está formada por 20 paneles en los que se presentan proyectos cooperativos vinculados a distintos sectores de actividad

Una exposición reúne en Santiago las experiencias de 17 cooperativas locales
Adriana Quesada
Abal_Guinarte (1)

El PSdeG reclama al Concello de Santiago que resuelva las bolsas escolares antes del inicio de curso
redacción santiago