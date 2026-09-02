Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Santiago reúne preto de 600 especialistas en Estatística, Investigación Operativa e Ciencia de Datos

O congreso nacional da SEIO regresa á capital galega 37 anos despois da súa última edición na cidade e desenvolverá parte da súa programación no Auditorio de Galicia

Redacción Santiago
02/09/2026 18:00
O XLII Congreso Nacional da SEIO reúne en Santiago investigadores e profesionais de universidades, centros de investigación, administracións e empresas
O XLII Congreso Nacional da SEIO reúne en Santiago investigadores e profesionais de universidades, centros de investigación, administracións e empresas
Santi Alvite
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

Santiago de Compostela convértese ata o 5 de setembro en punto de encontro de referencia para a Estatística, a Investigación Operativa e a Ciencia de Datos ao ser escenario do XLII Congreso Nacional de Estatística, Investigación Operativa e Ciencia de Datos (SEIO 2026). O encontro regresa á capital galega 37 anos despois da súa última celebración na cidade, en 1989. 

Na sesión inaugural a reitora Rosa Crujeiras puxo o foco na importancia dos datos na sociedade actual, un auténtico “océano” polo que “navegar”. Ter máis información, sinalou a reitora, “non garante chegar mellor a destino. Hai que saber que sinais importan, que relacións podemos establecer e que incerteza permanece. Ese é o noso traballo: converter os datos en coñecemento fiable e poñer ese coñecemento ao servizo de mellores decisións”. A estatística, a investigación operativa e a ciencia de datos deitan luz sobre a incerteza, disciplinas que “teñen aquí unha comunidade sólida, cunha longa traxectoria e unha gran capacidade de colaboración entre as nosas tres universidades públicas”. Para a reitora, que este XLII Congreso da SEIO chegue a Compostela é “un recoñecemento ao traballo de toda unha comunidade científica e a un xeito de entender a ciencia baseada na colaboración”.

El Concello señala que está trabajando en la contratación de un servicio de mantenimiento plurianual para cuidar del yacimiento

El Concello de Santiago limpia y revisa el estado de conservación del castillo de Rocha Forte

Más información

Ademais da reitora, tamén participaron no acto inaugural a alcaldesa de Santiago Goretti Sanmartín; Mª José Ginzo Villamayor e Alejandro Saavedra Nieves, presidentes do Comité Organizador; Manuel Febrero Bande, presidente do Comité Científico; Xoán Ramón Doldán García, decano da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais; Juan Carlos Reboredo Nogueira, director do Instituto Galego de Estatística (IGE); Carmen Cotelo Queijo, directora da Axencia Galega de Innovación (GAIN); e Mª Dolores Martínez Miranda, presidenta da SEIO. As actividades do Congreso desenvolveranse principalmente na Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da USC e no Auditorio de Galicia, que acollerán tanto as sesións científicas como diferentes actos institucionais vinculados ao encontro.

A elevada participación confirma a capacidade de convocatoria do encontro, que reunirá en Santiago preto de 600 investigadores, profesionais e especialistas procedentes de universidades, centros de investigación, administracións públicas e empresas. Durante catro días, a USC converterase así nun escaparate dos avances máis recentes nunhas disciplinas que desempeñan un papel cada vez máis relevante na sociedade. 

A Estatística, a Investigación Operativa e a Ciencia de Datos proporcionan ferramentas fundamentais para analizar grandes volumes de información, xestionar a incerteza, optimizar recursos e apoiar a toma de decisións en ámbitos tan diversos como a saúde, a economía, a industria, o medio ambiente ou as políticas públicas. Esta relevancia cobra especial importancia no actual contexto de expansión da intelixencia artificial e do uso masivo de datos, no que a calidade da información, os modelos matemáticos e estatísticos e a capacidade para interpretar correctamente os resultados resultan fundamentais. O congreso permitirá presentar e debater novas metodoloxías, modelos e aplicacións, combinando avances teóricos con problemas e retos directamente relacionados coa sociedade.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Exposicion Baltar

O Museo do Pobo Galego homenaxea a Rafael Baltar cunha xornada sobre o seu legado
redacción santiago
5166889e-a321-40fe-9935-38a2f6c3b318

Un investigador del IDIS publica en 'Radiology' un estudio que mejora el diagnóstico de tumores de tejidos blandos
redacción santiago
La exposición está formada por 20 paneles en los que se presentan proyectos cooperativos vinculados a distintos sectores de actividad

Una exposición reúne en Santiago las experiencias de 17 cooperativas locales
Adriana Quesada
Abal_Guinarte (1)

El PSdeG reclama al Concello de Santiago que resuelva las bolsas escolares antes del inicio de curso
redacción santiago