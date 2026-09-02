Santiago opta a acoger en 2028 el Congreso Nacional de Cirugía Ortopédica y Traumatología

El Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia Turismo de Santiago

Santiago de Compostela se presenta como candidata a acoger en 2028 el 65º Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología (Secot). La propuesta está impulsada por especialistas del CHUS y de hospitales de toda Galicia, con el respaldo de la Sociedad Gallega de Cirugía Ortopédica y Traumatología (Sogacot).

La candidatura está promovida por el doctor José R. Caeiro Rey y plantea celebrar el encuentro en el Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia. El comité científico reúne a profesionales de los complejos hospitalarios universitarios de Santiago, A Coruña, Vigo, Ourense, Ferrol y Lugo, además del Hospital Virxe da Xunqueira de Cee.

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La organización destaca la experiencia de los profesionales gallegos y la capacidad de Santiago para acoger congresos científicos de gran formato. La elección de la sede se realizará entre el 16 y el 30 de septiembre, mediante una votación entre los socios de Secot con derecho a voto.