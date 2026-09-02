Miquel Fornera: "Voy a sufrir lo mismo que un legionario romano novato que se calza las sandalias por primera vez"

Miquel Fornera junto a los integrantes de la marcha de reconstrucción histórica con la que busca trasladar a la práctica la experiencia militar del Imperio romano

Recorrer 114 kilómetros a pie ya es una prueba de resistencia para cualquier peregrino; hacerlo con más de veinte kilos de historia a la espalda podría tacharse de auténtica locura. Del 5 al 11 de septiembre, las etapas del Camino Francés entre Sarria y Santiago de Compostela dejarán de pertenecer al siglo XXI para convertirse en el escenario de una marcha militar romana. Al frente de esta particular cohorte marcha Miquel Fornera —escritor, divulgador al frente de Proyecto Epiro y autor de 'Cadenas de hierro y barro'—, acompañado por otro legionario, un esclavo y una perra de aguas llamada Quilla. Seis etapas, calzado de época sin amortiguación moderna y un desafío físico llevado al límite para demostrar que la Historia no solo se lee en los libros: también se sufre en la piel y se mide a cada paso.

Su última novela, 'Cadenas de hierro y barro', se aleja de los grandes emperadores para enfocarse en la gente común y la dureza del mundo antiguo. ¿Cómo nace la idea de saltar de las páginas al asfalto y ponerte en la piel de esos legionarios en el Camino?

Yo soy de finales de los 90, entonces crecí con 'Gladiator' y 'El señor de los anillos' en la pantalla, por lo que desde muy pequeño tuve el sueño de emprender un viaje como un guerrero. Al final con el tiempo, con el amor por la historia y con el amor por la literatura se dio la oportunidad de hacer el Camino con equipamiento de legionario romano, así que me lancé.

Crecí con 'Gladiator' y 'El señor de los anillos', así que desde muy pequeño tuve el sueño de emprender un viaje como un guerrero" Miquel Fornera

En el libro retrata un mundo donde el esfuerzo físico y la supervivencia eran diarios. ¿Hasta qué punto esta caminata es un ejercicio de empatía con sus propios personajes?

La dificultad que plantea este desafío, en mi caso, son dos puntos: el peso y el calzado. Todo lo que voy a usar son elementos históricamente rigurosos, es decir, son réplicas exactas de objetos encontrados en yacimientos arqueológicos y que se pueden visitar en museos. Por decirlo de alguna manera, voy a sufrir lo mismo que un legionario romano novato que se calza las sandalias por primera vez, ya que por un lado está el peso -que ronda los 20 kilos- y por otro el calzado. En los pies voy a llevar unas caligae, que eran las sandalias tachonadas, es decir, con la suela con clavos, que usaban los legionarios para sus marchas.

Miquel Fornera une literatura y arqueología experimental en un desafío físico diseñado para promocionar su última obra sobre la Antigüedad

¿Cómo ha conseguido esas réplicas tanto de la ropa como del calzado?

El casco, la espada o las sandalias han sido elaborados por artesanos que se dedican a hacer este tipo de recreaciones. Nosotros hemos hecho más la parte textil como las túnicas o el subarmalis, que es el acolchado que va debajo de la armadura. Hay también unas sandalias que hemos hecho nosotros porque los legionarios usaban estas sandalias con clavos, pero los esclavos o iban descalzos o usaban zapatos más sencillos, así que hemos hecho una réplica de unas carbatinas, que es una sandalia de cuero de suela plana.

Lo más visual es la armadura, pero los pies son lo que plantea el mayor desafío" Miquel Fornera

Son 114 km cargando más de 20 kilos, principalmente por la armadura. De todo ese peso y equipo, ha comentado que las caligae son lo que más le preocupa. ¿Cómo se preparan unos pies del siglo XXI para caminar sobre el calzado de hace dos mil años?

Lo más visual es la armadura, pero los pies es lo que plantea el mayor desafío. En nuestro caso, cada uno se ha preparado a su manera. Yo he intentado caminar con mis sandalias con peso, pero también es verdad que el recorrido en los entrenamientos ha sido poco porque las sandalias con clavos solo se pueden usar en camino de tierra.

Más allá de la resistencia física, ¿cuál es el mayor desafío técnico o logístico al que se enfrentan en estas seis etapas entre Sarria y Santiago?

A nivel logístico creo que lo más complicado es la parte editorial: cuadrar con los ayuntamientos nuestra llegada, con las librerías para hacer una presentación, intentar arrastrar a los peregrinos del Camino a que vengan a vernos... Toda esa parte creo que es más pesada o difícil de gestionar que caminar en sí.

El equipo de la expedición está compuesto por dos legionarios, un esclavo, el apoyo logístico y la perra de aguas Quilla

No hace el viaje solo: le acompañan otro legionario, un esclavo, dos personas de apoyo, y Quilla, una perra de aguas. ¿Qué papel juega cada uno en esta ruta?

Sí, en el Camino somos cuatro personas y la perrita. El otro compañero y yo, que vamos de legionarios, vamos a llevar el mayor peso, mientras que el esclavo es el que va a ir más cómodo, pero se va a encargar de reajustar piezas o atendernos si hay problemas con los pies. A nivel logístico nos apoya otra compañera, pero que va a ir en coche por si ocurriera cualquier cosa que necesite una atención inmediata, y también una persona encargada de hacer fotografías e ir documentando todo el proceso.

Al llegar al Obradoiro el 11 de septiembre, ¿qué sensación o lección le gustaría haber comprobado de primera mano para sus futuros libros y proyectos?

A nivel personal, yo creo que todos recordaremos este camino por el reto que supone y espero que podamos celebrar que lo hemos conseguido. A nivel literario, histórico, creo que va a ser muy revelador comprobar cómo responde el equipo, qué reajustes hay que hacer, cómo responde nuestro cuerpo al equipo y ponernos en la piel de un legionario romano de verdad. Según lo que yo sé, nadie en España ha experimentado el realizar una marcha durante tantos días con todo ese peso y durante tantos kilómetros con el calzado de legionario.