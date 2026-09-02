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Santiago de Compostela

Una exposición reúne en Santiago las experiencias de 17 cooperativas locales

La muestra ‘As palabras atraen, o exemplo convence’ puede visitarse en el Centro Sociocultural del Ensanche hasta el 14 de septiembre

Adriana Quesada
Adriana Quesada
02/09/2026 18:30
La exposición está formada por 20 paneles en los que se presentan proyectos cooperativos vinculados a distintos sectores de actividad
La exposición está formada por 20 paneles en los que se presentan proyectos cooperativos vinculados a distintos sectores de actividad
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El Centro Sociocultural del Ensanche acoge desde este miércoles la exposición ‘As palabras atraen, o exemplo convence’, una muestra impulsada por la Unión de Cooperativas EspazoCoop que recoge las experiencias de 17 cooperativas asentadas en Santiago.

La exposición está formada por 20 paneles en los que se presentan proyectos cooperativos vinculados a distintos sectores de actividad. La iniciativa busca dar a conocer estas empresas y el modelo de organización cooperativa a través de sus experiencias.

La muestra fue inaugurada este miércoles con la participación de representantes de EspazoCoop, de las cooperativas participantes y de la concejala de Promoción Económica, María Rozas.

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La exposición permanecerá abierta al público en el Centro Sociocultural del Ensanche hasta el próximo 14 de septiembre.

Entre las áreas de actividad representadas se encuentran sectores como la cultura, los cuidados, la alimentación, el deporte y las telecomunicaciones, según la información facilitada por la organización.

La iniciativa se enmarca en el convenio de colaboración entre EspazoCoop y el Ayuntamiento de Santiago.

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