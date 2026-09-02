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Santiago de Compostela

El PSdeG reclama al Concello de Santiago que resuelva las bolsas escolares antes del inicio de curso

Marta Abal denuncia que las familias todavía no conocen si recibirán las ayudas de comedor, material escolar y actividades extraescolares

Redacción Santiago
02/09/2026 18:20
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Os concejales socialistas Marta Abal y Guinarte
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El PSdeG reclama al Concello de Santiago que agilice la resolución de las bolsas municipales de comedor, material escolar y actividades extraescolares, cuando queda una semana para el inicio del curso.

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La concejala socialista Marta Abal asegura que las familias que solicitaron estas ayudas todavía no conocen si podrán contar con ellas y señala que la resolución provisional se publicaba en años anteriores a principios de agosto.

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Los socialistas piden al Gobierno local que explique los motivos del retraso y resuelva las ayudas cuanto antes para que las familias puedan organizar la vuelta a las aulas y afrontar los gastos del inicio de curso.

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