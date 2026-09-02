El PSdeG reclama al Concello de Santiago que resuelva las bolsas escolares antes del inicio de curso

Os concejales socialistas Marta Abal y Guinarte Cedida

El PSdeG reclama al Concello de Santiago que agilice la resolución de las bolsas municipales de comedor, material escolar y actividades extraescolares, cuando queda una semana para el inicio del curso.

O Espazo María Miramontes de Santiago recibe 55.000 euros do Plan Corresponsables Más información

La concejala socialista Marta Abal asegura que las familias que solicitaron estas ayudas todavía no conocen si podrán contar con ellas y señala que la resolución provisional se publicaba en años anteriores a principios de agosto.

Los ópticos gallegos alertan de que el 30% del fracaso escolar está relacionado con problemas de visión Más información

Los socialistas piden al Gobierno local que explique los motivos del retraso y resuelva las ayudas cuanto antes para que las familias puedan organizar la vuelta a las aulas y afrontar los gastos del inicio de curso.