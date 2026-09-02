El Gobierno destinará 5,1 millones de euros a las zonas tensionadas de Santiago y A Coruña
Las ayudas forman parte de un paquete de 90 millones para las comunidades que han declarado zonas de mercado residencial tensionado
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana destinará 5,1 millones de euros para las zonas tensionadas declaradas en las ciudades gallegas de A Coruña y Santiago de Compostela.
Forma parte del paquete de 90 millones de euros a las comunidades que han declarado zonas de mercado residencial tensionado para que puedan incrementar la oferta de vivienda asequible. Así lo ha anunciado este miércoles la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez.
En concreto, las subvenciones directas serán para facilitar el acceso a la vivienda en 317 municipios de Catalunya (59,7 millones), Euskadi (15,5 millones), Navarra (6,6 millones), Galicia (5,1 millones) y Asturias (2,9 millones).
Desde este miércoles, el borrador del real decreto por el que se regulan estas subvenciones queda sometido al trámite de audiencia e información pública en la página web del Ministerio, antes de su posterior aprobación por el Consejo de Ministros.
Los fondos podrán destinarse a promover vivienda pública, construir nuevos inmuebles, rehabilitar viviendas existentes para destinarlas al alquiler asequible o adquirir suelo de ayuntamientos o particulares para desarrollar nuevas promociones.
El programa también contempla la adquisición de viviendas para incorporarlas al parque destinado al alquiler asequible.
La ministra ha defendido que el Gobierno seguirá financiando a las administraciones que hayan declarado zonas de mercado residencial tensionado y ha señalado que estas declaraciones implican no solo la aplicación de límites a los alquileres, sino también actuaciones destinadas a aumentar la oferta de vivienda asequible.