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Santiago de Compostela

Compostela Aberta reivindica que "será fiel a sus orígenes" de cara a las elecciones de 2027

María Rozas asegura que la formación seguirá siendo una "casa de diferentes sensibilidades" y evita concretar una posible alianza con Sumar

Agencias
02/09/2026 16:00
La concejala de Derechos y Servicios Sociales, María Rozas, presentó las novedades de la convocatoria de becas de comedor
María Rozas ha confirmado que está a disposición de Compostela Aberta para volver a ser candidata a la Alcaldía en 2027
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La portavoz municipal de Compostela Aberta (CA), María Rozas, ha garantizado que, de cara a las municipales, la formación política va a continuar funcionando "tal y como lo hizo desde 2015", cuando nació fruto de la confluencia de varios partidos y otras personas independientes, y que seguirá siendo "fiel a sus orígenes" y "casa de diferentes sensibilidades".

La también teniente de alcaldesa lo ha asegurado tras ser preguntada este miércoles sobre si las distintas sensibilidades que impulsaron e integraron Compostela Aberta en 2015 se mantendrán bajo estas siglas de cara a las municipales de mayo de 2027, entre las que se encuentran Esquerda Unida, Anova, Podemos y personas del actual ámbito de Sumar.

"Compostela Aberta decidió, hace tiempo, ser fiel a sus orígenes, tal y como nació en 2015. Entendemos que es la casa de diferentes sensibilidades, un lugar donde todas encontramos en su momento nuestra casa y sigue representando eso", ha asegurado María Rozas, que esta semana ha avanzado, en una entrevista en 'Cadena SER', que está a disposición de CA para volver a ser la candidata en 2027.

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La portavoz municipal ha incidido en el "éxito" de las personas que integran CA de cara a darle una "continuidad" en la que todas se sienten "representadas". "Independientemente de la formación o de la sensibilidad que pueda haber detrás de cada una de las personas y de muchas otras que no tienen ningún tipo de adscripción partidaria. En eso continuaremos siendo fieles", ha enfatizado.

Por otra parte, Movemento Sumar Galicia, que está intentando impulsar diferentes alianzas municipales de izquierda, sugirió un pacto con Compostela Aberta de cara a presentarse, aunque --según expresó en mayo a Europa Press-- pedían a Anova que decida "qué quieren hacer" ante sus intentos de explorar vías de colaboración con el BNG.

Preguntada específicamente por si finalmente se materializará esa unión con Sumar, Rozas se ha remitido a su respuesta anterior y ha remarcado que CA es el lugar "donde diferentes sensibilidades de izquierdas se sienten representadas". "Seguiremos trabajando para eso", ha zanjado.

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