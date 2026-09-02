BNG reclama al Gobierno que concrete los plazos para mejorar la conexión ferroviaria entre Lugo y Santiago

Néstor Rego ha registrado en el Congreso iniciativas para conocer el estado del estudio sobre la conexión ferroviaria entre Lugo y Santiago Eladio Lois

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha pedido al Gobierno central que exponga las conclusiones del estudio de viabilidad para mejorar la conexión ferroviaria entre Lugo y Santiago de Compostela y concrete el calendario previsto para "hacer realidad" esta infraestructura.

Así lo ha señalado el BNG en un comunicado, en el que ha indicado que Rego ha registrado iniciativas en la cámara baja en relación con este tema. El BNG ha recordado que el Gobierno central adjudicó en marzo de 2025 el contrato para la redacción del estudio, con un plazo de ejecución de 18 meses.

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"La conexión ferroviaria directa entre Lugo y Santiago es una actuación fundamental para acabar con la discriminación histórica que sufre Lugo en materia ferroviaria", ha apuntado, al tiempo que ha recordado que esta infraestructura forma parte de los compromisos del acuerdo de investidura.

Por ello, ha pedido al Ejecutivo central que informe del estado actual del proyecto, haga públicas las conclusiones del estudio y concrete los siguientes pasos administrativos y técnicos necesarios para hacer realidad la conexión.

Asimismo, Rego ha remarcado que una conexión directa entre Lugo y Compostela permitiría "mejor sustancialmente" las comunicaciones de la ciudad y de la provincia con la capital gallega, al facilitar los desplazamientos por motivos laborales, educativos, administrativos y culturales.