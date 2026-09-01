Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Tres personas heridas tras salirse un vehículo de la vía y chocar contra un banco en Santiago

El accidente tuvo lugar en la rúa dos Concheiros y los afectados fueron evacuados al Hospital Clínico

Agencias
01/09/2026 15:30
Ambulancia en el centro de Santiago de Compostela (archivo)
Los servicios de emergencias trasladaron a tres personas al Hospital Clínico tras el accidente registrado en la rúa dos Concheiros
Eladio Lois
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

Tres personas tuvieron que ser trasladas después de que un vehículo se saliese de la vía y colisionase contra un banco en el que había varias personas sentadas en Santiago.

Según la información del 112 Galicia, los hechos se produjeron minutos antes de las 20.00 horas de este lunes en la rúa dos Concheiros y fueron varios particulares los que dieron la voz de alarma.

Hasta el punto se desplazaron los profesionales del Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y la Policía Local.

Así, los medios de emergencias confirmaron que tres personas resultaron heridas y fueron evacuadas al Hospital Clínico Universitario de Santiago.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El Concello señala que está trabajando en la contratación de un servicio de mantenimiento plurianual para cuidar del yacimiento

El Concello de Santiago limpia y revisa el estado de conservación del castillo de Rocha Forte
Adriana Quesada
unnamed (3)

Girl Steam cierra este jueves en el Gaiás tras celebrar 30 talleres en 19 concellos
redacción santiago
El concejal socialista, Gumersindo Guinarte

El PSOE denuncia un nuevo retraso en la municipalización de los aparcamientos de Praza de Galicia y Praza de Vigo
redacción santiago
A USC acolle estes días a primeira visita de estudo do proxecto SacredTravels4Growth, centrada no intercambio de coñecementos sobre peregrinacións e turismo relixioso

Santiago recibe más de 235.000 peregrinos durante el verano, un 8% más que en 2025
Agencias