Santiago recibe más de 235.000 peregrinos durante el verano, un 8% más que en 2025

La Oficina del Peregrino registró 235.801 compostelas entre el 1 de junio y el 31 de agosto Santi Alvite

Santiago de Compostela recibió durante este verano más de 235.000 peregrinos, lo que supone un 8% más que las cifras registradas en el mismo periodo del año anterior.

Según los datos de la Oficina del Peregrino, entre el 1 de junio y el 31 de agosto recogieron su compostela 235.801 peregrinos, de los que algo más de la mitad, 121.667, eran extranjeros.

Del total, más del 40% se sigue decantando por el Camino Francés y, de hecho, el 29,2% de todos los peregrinos que llegaron este verano a Compostela había salido de la localidad lucense de Sarria. A continuación, son el Camino Portugués (19,4%) y el Portugués por la costa (17,9%) los más demandados.

En el otro lado de la balanza, el resto de las rutas que contabiliza la Oficina del Peregrino no llegan al 10% del total de caminantes.

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El mes con más peregrinos fue el de agosto, cuando llegaron a Santiago 84.856 peregrinos, un 10% más que el año anterior. El 57% de ellos era de origen español.

Por otra parte, el mes en el que hubo más peregrinos extranjeros fue junio, cuando supusieron el 66% de las compostelas recogidas. En ese mes llegaron 79.401 caminantes, un 7% más que el año anterior.

Finalmente, en el mes de julio llegaron a Santiago 71.541 peregrinos, un 7% más que hace un año. El 54% eran de origen nacional.

Entre las nacionalidades más frecuentes estuvieron, en primer lugar, los italianos, seguidos de los estadounidenses, portugueses y alemanes. En cuanto a las comunidades autónomas, destacan los llegados de Andalucía, Madrid, Valencia y Cataluña.