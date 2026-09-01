Girl Steam cierra este jueves en el Gaiás tras celebrar 30 talleres en 19 concellos

El centro Gaiás Tech Cedida

El programa Girl Steam pondrá este jueves, 3 de septiembre, el punto final a su edición de 2026 con un taller en el Centro Gaiás Tech de la Cidade da Cultura.

La iniciativa, impulsada por la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) y el Colexio Profesional de Enxeñaría Técnica en Informática de Galicia (Cpetig), ha desarrollado durante el verano un total de 30 talleres en 19 concellos gallegos.

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En las actividades han participado hasta el momento 334 jóvenes de entre 9 y 16 años, según los datos facilitados por la organización. Los talleres, desarrollados a través de la Rede CeMIT, buscan acercar la experimentación tecnológica a la juventud y promover referentes femeninos en las disciplinas Stea , vinculadas a la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas.

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El último taller se celebrará este jueves en el Centro Gaiás Tech, entre las 10.00 y las 14.00 horas, poniendo fin a una programación que comenzó el pasado 29 de junio en Betanzos y Pontevedra