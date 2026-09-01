O Espazo María Miramontes de Santiago recibe 55.000 euros do Plan Corresponsables
A axuda destinarase a financiar parte dos custos do persoal encargado dos servizos de coidado e das actividades do equipamento municipal
O Espazo Educativo e de Lecer María Miramontes, situado no barrio das Fontiñas, recibirá este ano 55.000 euros do Plan Corresponsables, a contía máxima prevista na convocatoria. A subvención está financiada polo Ministerio de Igualdade e canalizada a través da convocatoria da Xunta de Galicia.
A axuda destinarase a sufragar custos do persoal que presta servizos de coidado profesional no centro municipal, así como ás tarefas de dirección, organización e dinamización das actividades educativas, culturais, artísticas, lúdicas e socioculturais.
O Plan Corresponsables ten entre os seus obxectivos facilitar a conciliación das familias con menores de ata 16 anos mediante servizos de coidado profesional e favorecer a creación de emprego neste sector. A convocatoria tamén busca promover un reparto máis equilibrado das responsabilidades familiares entre mulleres e homes.
O Espazo María Miramontes está adscrito ao departamento de Educación do Concello de Santiago e ofrece servizos dirixidos principalmente a nenos e nenas de 2 a 12 anos. O equipamento dispón de espazos para o xogo e a relación entre menores, materiais e recursos lúdicos, actividades de animación á lectura e propostas destinadas a facilitar a conciliación da vida persoal, laboral e familiar.
Ademais, o centro pode ser utilizado en horario lectivo polos centros educativos do municipio e, cando se determine, por centros doutros concellos da provincia.
Entre as súas funcións tamén figura o fomento da participación infantil e familiar, a inclusión, a igualdade e a participación comunitaria.
Precisamente, o prazo para solicitar praza no período lectivo do curso 2026-2027 está aberto do 7 ao 11 de setembro. O procedemento inclúe as actividades que se desenvolverán no Espazo María Miramontes durante o novo curso escolar.