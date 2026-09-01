El PSOE denuncia un nuevo retraso en la municipalización de los aparcamientos de Praza de Galicia y Praza de Vigo

El concejal socialista, Gumersindo Guinarte

El PSOE de Santiago acusa al Gobierno de Goretti Sanmartín de volver a retrasar la municipalización de los aparcamientos de Praza de Galicia y Praza de Vigo, después de que el ejecutivo local anunciase que llevaría el proceso al pleno de julio sin que finalmente se produjese.

El portavoz municipal socialista, Gumersindo Guinarte, reclama al Gobierno de BNG y CA que concrete una nueva fecha para completar el proceso y advierte de que la concesión de Praza de Galicia terminó hace más de un año, mientras que se aproxima también el vencimiento de la de Praza de Vigo.

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Los socialistas recuerdan que durante este año ya habían reclamado la reactivación de la comisión encargada de estudiar la municipalización, que llevaba meses paralizada, así como la documentación comprometida por el ejecutivo.

Guinarte critica que, pese a los anuncios realizados, el Concello todavía no haya fijado un nuevo calendario. "A día de hoxe, descoñecemos cal é o novo horizonte que se marca o Goberno local para culminar este proceso", señala.

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El PSOE considera que la gestión pública de los aparcamientos permitiría, a su juicio, mejorar las instalaciones, establecer tarifas más competitivas y favorecer tanto al comercio local como a la movilidad de los residentes.

Los socialistas reclaman así al Gobierno local que "aclare e comprometa unha data definitiva" para decidir el traspaso de ambos aparcamientos.