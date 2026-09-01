El Concello de Santiago mantiene cuatro programas de conciliación durante el verano con más de 1.200 participantes

El programa que contó con mayor participación fue el Compostela Concilia, por el que van a pasar 711 participantes Concello de Santiago

El Concello de Santiago mantuvo durante este verano cuatro programas dirigidos a facilitar la conciliación de las familias y ofrecer actividades de ocio y aprendizaje a niños y jóvenes. En total, las iniciativas reúnen a más de 1.200 participantes entre Compostela Concilia, Vacaludos, los talleres de las escuelas infantiles municipales y el laboratorio sonoro de la Escola Municipal de Música.

El programa con mayor participación es Compostela Concilia, dirigido a niños de entre 3 y 12 años y desarrollado en dos centros de educación infantil y primaria. La edición de este año cuenta con 711 participantes, repartidos en seis turnos entre el 22 de junio y el 7 de septiembre. Las actividades incluyen juegos deportivos y populares, talleres y propuestas de expresión artística.

El servicio funciona en horario de mañana y ofrece también la posibilidad de utilizar el servicio de madrugadores, con desayuno y comedor. El precio es de cuatro euros por día, a los que se añaden 1,50 euros por el desayuno y 3,50 por el almuerzo. El programa contempla reducciones y exenciones para familias con menos recursos. Según los datos facilitados por el Concello, este verano no se ha generado lista de espera.

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Otro de los programas municipales es Vacaludos, organizado en la ludoteca María Miramontes, en Fontiñas. La propuesta ha reunido a 438 niños, distribuidos en seis turnos de 73 participantes. Este año, las actividades se articulan alrededor de 'A Cidade Miramontes', una temática que plantea diferentes juegos y retos relacionados con la convivencia, la cooperación y el trabajo en equipo.

Las escuelas infantiles municipal4es de Conxo, As Fontiñas y Meixonfrío-Salgueiriños también cuentan con una programación específica durante el verano. Los talleres abordan diferentes contenidos a lo largo de la semana, desde manualidades y arte hasta ciencias, alimentación saludable y juegos populares. Entre las actividades realizadas se incluyó una propuesta sobre el eclipse solar del pasado 12 de agosto.

Por su parte, la Escola Municipal de Música organizó durante el mes de julio un laboratorio sonoro para niños de entre 3 y 12 años. La actividad contó con 90 participantes, repartidos en dos turnos de 45, y combinó creación musical con talleres de atrezzo, caracterización y juegos relacionados con la música. La programación se desarrolló entre el Colexio Apóstolo Santiago y el Centro Xove da Almáciga.

La concejala de Educación, Míriam Louzao, visitó recientemente las actividades de Compostela Concilia en el CEIP Quiroga Palacios. Desde el departamento municipal señalan que este curso se ha aplicado por primera vez un calendario anual para organizar las solicitudes de los diferentes programas de conciliación.