El Concello de Santiago limpia y revisa el estado de conservación del castillo de Rocha Forte

El Concello señala que está trabajando en la contratación de un servicio de mantenimiento plurianual para cuidar del yacimiento Concello de Santiago

El Concello de Santiago ha realizado este verano una actuación de roza y limpieza con control arqueológico en el castillo de Rocha Forte, en el lugar de Rocha Vella, con el objetivo de revisar el estado de conservación del yacimiento.

Los trabajos, impulsados por la Sección Municipal de Arqueoloxía del Servizo de Rehabilitación e Vivenda, incluyeron la limpieza de la superficie del yacimiento y una valoración de su estado actual realizada por una arqueóloga. La intervención tuvo un coste de 4.888 euros.

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El Concello señala además que está trabajando en la contratación de un servicio de mantenimiento plurianual para el yacimiento.

La Rocha Forte conserva los restos de una fortaleza medieval construida entre los siglos XIII y XV. El castillo tuvo un papel estratégico durante los conflictos de poder nobiliario y fue destruido tras las Revoltas Irmandiñas.

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y el concejal de Urbanismo, Vivenda e Cidade Histórica, Iago Lestegás, visitaron este martes el recinto acompañados por la arqueóloga municipal, tras finalizar los trabajos de limpieza.