El Xacobeo 2027 lleva la promoción de Santiago hasta Portugal a través del surf

La competición WSL Qualifying Series International 6000 otorgará 6.000 puntos para el ránking internacional y será una de las principales novedades de esta tercera edición Xunta

El comisario del Xacobeo 2027, Marcos Gómez Román, ha participado este lunes en la presentación de la tercera edición del Xacobeo Norte Surf Fest, que se celebra desde este martes, 1 de septiembre, al domingo, día 6, principalmente en la playa de Leça da Palmera, en Matosinhos.

La cita da, además, este año, un "importante salto cualitativo", apunta la Xunta, con la incorporación, por primera vez, de una prueba de la World Surf League (WSL).

El evento acogerá durante los seis días de programación el WSL Qualifying Series International 6000, una competición que otorga 6.000 puntos para el ránking internacional y que resulta especialmente relevante en el camino de acceso de los deportistas a la Challenger Series. La prueba favorecerá además la presencia de surfistas procedentes de los cinco continentes, consolidando el festival como una cita "de clara proyección internacional".

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Durante la presentación, Marcos Gómez Román ha destacado el valor de este tipo de iniciativas como herramientas para "proyectar internacionalmente Galicia y el Xacobeo 2027", especialmente en un mercado estratégico como el portugués.

En este sentido, puso en valor a relación del festival con el Camino de Santiago Portugués por la Costa, al desarrollarse en un territorio por el que discurre este itinerario xacobeo y tener Matosinhos un papel relevante dentro de su trayectoria. La celebración del evento contribuye a visibilizar a dimensión transfronteriza del Camino y a promover el Año Santo 2027 más allá de las fronteras de Galicia.