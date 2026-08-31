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Santiago de Compostela

Una empresa de Santiago lanza una herramienta para que autónomos y pymes gestionen sus presupuestos

Acceptaflow permite crear, enviar y seguir las propuestas comerciales desde un único lugar

Redacción Santiago
31/08/2026 12:03
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Archivo El Ideal Gallego
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Una empresa compostelana ha desarrollado Acceptaflow, una herramienta pensada para facilitar el trabajo de autónomos y pequeñas empresas a la hora de preparar y gestionar sus presupuestos.

La aplicación permite crear las propuestas, enviarlas a los clientes y conocer qué ocurre con ellas después. Así, el profesional puede saber si un presupuesto ha sido visto, descargado, aceptado o rechazado sin tener que recurrir a diferentes correos electrónicos, documentos u hojas de cálculo.

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Acceptaflow, desarrollada por Grupo Promedia, permite introducir los diferentes conceptos del presupuesto, cantidades, precios, impuestos, descuentos y fechas de validez. Con esa información genera un documento personalizado que el usuario puede enviar directamente desde la plataforma.

Una de sus principales funciones es precisamente el seguimiento. El profesional puede consultar en una misma pantalla todos sus presupuestos y conocer en qué punto se encuentra cada propuesta, lo que permite detectar cuáles siguen activas y cuáles ya no requieren seguimiento.

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La herramienta está especialmente pensada para sectores como las obras, las reformas y las instalaciones técnicas, donde preparar un presupuesto puede requerir previamente desplazamientos, visitas o mediciones. También puede utilizarse en actividades como la arquitectura, el interiorismo, el desarrollo de software, el diseño, la fotografía, el vídeo o los servicios jurídicos.

Una opción de pago antes del presupuesto

Acceptaflow incorpora además una función opcional para aquellos trabajos en los que elaborar un presupuesto requiere una dedicación previa. El profesional puede establecer un importe que el cliente deberá abonar para acceder a la propuesta.

El pago se realiza mediante tarjeta y, si finalmente se contrata el servicio, esa cantidad puede descontarse del precio final. La opción no es obligatoria y puede utilizarse únicamente en aquellos presupuestos que impliquen un trabajo previo.

La herramienta ya está operativa y cuenta con un plan gratuito dirigido a autónomos y pequeñas empresas.

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