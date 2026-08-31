Santiago reúne a cerca de 800 investigadores internacionales para analizar el futuro del inglés

El congreso ESSE2026 se celebra en Santiago hasta el 4 de septiembre con 15 conferencias semiplenarias, 12 pósteres, cuatro mesas redondas y 69 seminarios Santi Alvite

Cerca de 800 investigadores se han citado en Santiago para asistir al 18º congreso internacional (ESSE2026) de la Sociedad Europea para el Estudio del Inglés (ESSE), en un evento en el que debatirán sobre los avances en el campo de la lingüística inglesa y de la literatura y la cultura de los países anglófonos.

Tal y como ha trasladado la Universidade de Santiago de Compostela (USC) en nota de prensa, hasta el próximo viernes, 4 de septiembre, investigadores de más de 33 países europeos, además de Japón, Estados Unidos, Canadá y la India, participarán en diversas actividades en materia lingüística.

El acto inaugural, que ha tenido lugar este lunes, estuvo presidido por la vicerreitora de Investigación e Ciencia Aberta, Almudena Hospido, y durante el mismo también participó el decano Elias Feijó Torres, junto con integrantes del comité organizador.

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En este contexto, el itinerario del evento incluye 15 conferencias semiplenarias, 12 pósteres, cuatro mesas redondas, 69 seminarios y tres conferencias plenarias, que serán impartidas por la especialista en lingüística de corpus y digitalización de la ciencia abierta, Karen Corrigan (Universidad de Newcastle, Reino Unido); Jopi Nyman (Universidad de Finlandia Oriental, Finlandia), una figura clave en los estudios de frontera en la literatura actual; y la autora escocesa A. L. Kennedy, que cuenta con múltiples galardones.

Además, el congreso también acoge una nueva edición del Simposio Doctoral de la asociación, en el que investigadores e investigadoras noveles presentarán sus proyectos.