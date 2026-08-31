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Santiago de Compostela

El próximo lunes abre el plazo para inscribirse en la ludoteca María Miramontes de Fontiñas

Las solicitudes para el curso 2026-2027 podrán presentarse del 8 al 11 de septiembre y las actividades comenzarán el día 28

Agencias
31/08/2026 16:30
El Espazo Educativo e de Lecer María Miramontes mantendrá abierto durante todo el año el procedimiento de alta
El Espazo Educativo e de Lecer María Miramontes mantendrá abierto durante todo el año el procedimiento de alta
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El próximo lunes, día 7, abrirá el plazo de inscripción en el Espazo Educativo e de Lecer María Miramontes, en el barrio de Fontiñas, para el período lectivo 2026-2027. 

La junta de gobierno local de Santiago ha aprobado este lunes el procedimiento de alta y acceso en la ludoteca, la gratuidad y los plazos de inscripción para los períodos lectivos y no lectivo.

Así, todas las personas que quieran participar en las actividades --tanto en los períodos lectivos como no lectivos-- tienen que estar dadas de alta. El modelo de solicitud está disponible en la sede electrónica del Ayuntamiento.

De esta forma, deberán cubrir la solicitud, facilitar la información y documentación correspondiente, autorizar la estancia de la persona menor en la instalación y aceptar las condiciones de funcionamiento interno. El procedimiento de alta estará abierto los 12 meses del año, salvo en los períodos de solicitud de plaza.

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Las solicitudes deberán ser presentadas según el modelo normalizado a través de medios electrónicos o de forma presencial, en el registro general del Ayuntamiento o a través de cualquiera de las formas previstas legalmente.

Los niños que ya estén dados de alta deben cubrir el formulario de solicitud que está en la web del centro para el programa de interés y, una vez realizado dicho trámite, el centro publicará una lista de solicitudes admitidas.

Así, recibirán comunicación a través del correo electrónico y publicarán el estado de las solicitudes en la página web del centro.

El periodo para solicitar plaza para el período lectivo estará abierto del 8 al 11 de septiembre, ambos días incluidos; la lista provisional de personas admitidas será publicada el día 18; la confirmación de plaza será del 19 al 21; y las actividades empezarán el 28 de septiembre.

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