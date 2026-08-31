O polideportivo do Monte dos Postes recuperará a súa capacidade de 930 persoas tras as obras contra incendios
O Concello adxudica por 63.946 euros os traballos, que terán un prazo de execución de dous meses
Na sesión ordinaria deste luns adxudicouse o contrato das obras de reparación nas instalacións contra incendios do polideportivo Monte dos Postes por un importe de 63.946,18 euros á empresa Deseño Enxeñaría e Xestión de Obras SL.
Estas obras de adecuación do Pavillón do CEIP Monte dos Postes permitirán que cumpra coas normas de seguridade e de accesibilidade e poida recuperar a capacidade deste equipamento, que volverá ser de 930 persoas fronte ás 100 actuais.
O proxecto inclúe as actuacións necesarias no sistema de protección contra incendios que permitirán recuperar a capacidade do pavillón do CEIP Monte dos Postes e terá un prazo de execución de 2 meses nunha obra que tamén pode compatibilizarse co funcionamento da escola.
Como consecuencia das deficiencias detectadas nun estudo para definir o número máximo de persoas que poderían utilizar diferentes instalacións municipais, realizado en 2020, este pavillón quedou limitado a un máximo de 100 persoas. O estudo sinalaba dificultades nas vías de evacuación e carencias no sistema de protección contra o lume.
Encargáronse, entón, os informes valorativos e un proxecto técnico para resolver estes problemas e rehabilitar a capacidade da instalación, que volverá ser de 930 persoas.
O proxecto, deseñado para cumprir coas normas do Código técnico da edificación e do Documento básico de protección contra o lume, inclúe: un sistema de detección automática de incendios, unha instalación de extinción, a mellora da instalación de extintores portátiles, a mellora da iluminación de emerxencia, a modificación dalgunha das portas interiores para dotalas do ancho e dos mecanismos de apertura necesarios para a evacuación e a apertura dunha nova porta de evacuación ao exterior.
No tocante á contratación, tamén se aprobou o reaxuste de anualidades e a prórroga do contrato de “Servizo de conservación, mantemento, reposición e nova instalación da sinalización horizontal, sinalización vertical e elementos de balizamento de tráfico nas vías públicas do termo municipal de Santiago de Compostela”, asinado coa empresa Aceinsa Movilidad S.A polo prazo adicional de dous anos, ata o 1 de setembro de 2028. O importe total da prórroga do contrato é de 1.300.024,10 euros.