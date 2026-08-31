Los ópticos gallegos alertan de que el 30% del fracaso escolar está relacionado con problemas de visión

El colegio pone también el foco en el aumento de la miopía infantil y recomienda limitar el uso de pantallas y fomentar las actividades al aire libre Cedida

Con la vuelta a las aulas, el Colexio Oficial de Ópticos Optometristas de Galicia recomienda realizar revisiones visuales a los niños y adolescentes para detectar posibles problemas que puedan afectar a su rendimiento escolar.

La presidenta de la entidad, Esther Amaro, apunta que, según sus estimaciones, el 30% del fracaso escolar en la infancia está relacionado con problemas de visión no detectados.

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Entre las alteraciones que pueden aparecer durante la edad escolar están la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo, el ojo vago o el estrabismo. Los ópticos aconsejan a las familias prestar atención a señales como acercarse demasiado a los libros o a las pantallas, guiñar un ojo, torcer la cabeza al leer, saltarse palabras o líneas o tener dificultades para ver la pizarra.

El colegio pone también el foco en el aumento de la miopía infantil y recomienda limitar el uso de pantallas y fomentar las actividades al aire libre. Para reducir la fatiga visual durante el uso de dispositivos, aconseja aplicar la regla 20-20-20: cada 20 minutos, descansar la vista durante 20 segundos mirando a unos seis metros de distancia.

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Entre las opciones para controlar la evolución de la miopía, la entidad destaca la ortoqueratología, que utiliza lentes de contacto especiales durante la noche. Según explica, las llamadas lentes Orto-K permiten ver durante el día sin gafas y pueden ayudar a frenar la progresión de la miopía en determinados casos.

Las familias con menores de 17 años también pueden acceder al Plan Veo, que contempla ayudas de hasta 100 euros para la adquisición de gafas y lentes de contacto.