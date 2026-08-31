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Santiago de Compostela

Los ópticos gallegos alertan de que el 30% del fracaso escolar está relacionado con problemas de visión

El Colexio de Ópticos Optometristas recomienda revisar la vista de los niños antes de la vuelta al cole y detectar posibles problemas como miopía, astigmatismo u ojo vago

Redacción Santiago
31/08/2026 17:15
Revisión ocular
El colegio pone también el foco en el aumento de la miopía infantil y recomienda limitar el uso de pantallas y fomentar las actividades al aire libre
Cedida
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Con la vuelta a las aulas, el Colexio Oficial de Ópticos Optometristas de Galicia recomienda realizar revisiones visuales a los niños y adolescentes para detectar posibles problemas que puedan afectar a su rendimiento escolar.

La presidenta de la entidad, Esther Amaro, apunta que, según sus estimaciones, el 30% del fracaso escolar en la infancia está relacionado con problemas de visión no detectados.

Detectar a tiempo la miopía o el astigmatismo puede mejorar las notas y la coordinación de los escolares

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Entre las alteraciones que pueden aparecer durante la edad escolar están la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo, el ojo vago o el estrabismo. Los ópticos aconsejan a las familias prestar atención a señales como acercarse demasiado a los libros o a las pantallas, guiñar un ojo, torcer la cabeza al leer, saltarse palabras o líneas o tener dificultades para ver la pizarra.

El colegio pone también el foco en el aumento de la miopía infantil y recomienda limitar el uso de pantallas y fomentar las actividades al aire libre. Para reducir la fatiga visual durante el uso de dispositivos, aconseja aplicar la regla 20-20-20: cada 20 minutos, descansar la vista durante 20 segundos mirando a unos seis metros de distancia.

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Cómo afrontar la vuelta al cole sin convertir septiembre en una carrera contrarreloj

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Entre las opciones para controlar la evolución de la miopía, la entidad destaca la ortoqueratología, que utiliza lentes de contacto especiales durante la noche. Según explica, las llamadas lentes Orto-K permiten ver durante el día sin gafas y pueden ayudar a frenar la progresión de la miopía en determinados casos.

Las familias con menores de 17 años también pueden acceder al Plan Veo, que contempla ayudas de hasta 100 euros para la adquisición de gafas y lentes de contacto.

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