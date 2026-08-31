El Club Natación Cidade de Santiago teme perder horas y espacio para entrenar en las piscinas municipales

La concejala Marta Abal

El Club Natación Cidade de Santiago, único club de natación de la ciudad y con más de 200 deportistas, podría perder horas y espacio de entrenamiento con el nuevo sistema de reparto de las piscinas municipales.

Así lo trasladó la entidad al Grupo Municipal Socialista, que reclama al Concello que escuche sus demandas antes de cerrar la distribución definitiva. La concejala Marta Abal advierte de que la aplicación de las nuevas bases podría perjudicar a un club que ha triplicado su número de deportistas desde 2010.

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El Cidade de Santiago cuenta actualmente con más de 200 nadadores y ha competido en la División de Honra, mientras que en la actualidad milita en la Primeira División Galega. Para el PSdeG, la evolución y el nivel deportivo de la entidad deberían tenerse en cuenta a la hora de establecer el reparto de espacios y horarios.

El reparto todavía no es definitivo, por lo que Abal considera que el Concello está a tiempo de modificar la propuesta y evitar que el club disponga de menos posibilidades para entrenar.

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La socialista pide al Gobierno de Goretti Sanmartín que dialogue con la entidad y busque una solución que permita mantener unas condiciones de entrenamiento acordes con su número de deportistas y su actividad.