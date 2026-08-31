Borja Verea reivindica al PP como alternativa de "tranquilidad, unidad y gestión" en Santiago

Borja Verea avanzó que el PP presentará nuevas propuestas para Santiago a partir de la próxima semana, de cara a las elecciones municipales de mayo Europa Press

El líder del PP de Santiago, Borja Verea, ha reivindicado en este inicio de urso político su proyecto por representar la "tranquilidad, unidad, gestión y futuro", frente a la "división" de la izquierda compostelana.

Este lunes, 30 de agosto, el popular ha dado su primera rueda de prensa de este curso político, que estará marcado especialmente por las próximas elecciones municipales, previstas para el próximo mes de mayo.

Verea, se ha mostrado ilusionado, señalando que afronta estos meses "con más ilusión, experiencia y si cabe más ganas" que cuando empezó. "Conozco mejor Santiago, sus problemas y estoy más convencido de las enormes posibilidades de esta ciudad", ha remarcado.

"Estos años me sirvieron para escuchar mucho, para conocer mejor los barrios, para entender algo que para mí es cada vez más importante. La política municipal tiene que servir, antes que nada, para hacerle la vida más fácil a gente. Yo quiero un ayuntamiento útil, que funcione, que entienda la vida real de las personas", ha reivindicado.

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En este sentido, el líder del PP local ha asegurado que gobernar Santiago es "algo más que conseguir que las cosas funcionen bien", es "tener ambición y una dirección" hacia donde llevar la ciudad. Así, ha indicado que la capital gallega debe aprovechar todo su potencial y "volver a liderar Galicia".

Para ello, se ha comprometido a "estar cerca" de la gente, recorriendo los barrios y hablando con las familias para entender cómo viven. "Así es como yo entiendo la alcaldía. Con proximidad, capacidad de gestión y tranquilidad. Sin ruido innecesario, sin convertir cada problema de la ciudad en una batalla política innecesaria", ha afirmado.

Asimismo, ha avanzado que a partir de la próxima semana retomará "con mayor intensidad" su actividad, con ruedas de prensa para presentar nuevas propuestas que puedan ser "útiles" para los vecinos.

Descarta cambios inmediatos en la lista popular

Preguntado por posibles modificaciones en la composición de la candidatura popular, Borja Verea descartó cambios inmediatos, apuntando que: "Lo que funciona, ¿para qué cambiarlo?".

Según ha defendido, su equipo está funcionando "muy bien" y conoce mejor la ciudad que hace cuatro años. Además, ha destacado que cuentan con "capacidad de gestión, escucha y de resolución de problemas", por lo que, si hay ajustes "será en el último momento y para mejorar".

También, en relación a la "división" de la izquierda compostelana y si cree que podría beneficiar a su partido, Verea ha asegurado que "la división nunca ayuda", apuntando que "no es cómodo" para los vecinos ver a todo un espectro político de la ciudad "dividido y en discusión constante entre ellos".

"Nosotros representamos todo lo contrario: tranquilidad, unidad, gestión y futuro. Serán ellos los que tendrán que explicar porque están a pocos meses de las elecciones en esta situación y lo que es más triste, porque tienen a ciudad como consecuencia de esas discusiones en esta situación", ha concluido.