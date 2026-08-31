As Festas da Rúa de Abaixo regresan con cinco días de música, tradición e actividades para todas as idades
As celebracións comezarán o mércores 2 e prolongaranse ata o domingo 6 de setembro
As tradicionais Festas da Rúa de Abaixo, na actual Rúa do Espírito Santo, regresan esta semana con cinco días de actividades para todas as idades. A programación, organizada pola Asociación Veciñal As Marías, combina música, cultura popular, actividades infantís e propostas gastronómicas.
As festas comezarán este mércores 2 de setembro cun obradoiro de cabezudas infantís ás 18:00 horas e unha sesión de cinema infantil ás 21:00. O xoves será a quenda dos tradicionais cantos de taberna, que percorrerán desde as 20:30 horas diferentes locais do barrio.
O venres 4 estarán protagonizados polos xogos populares, un obradoiro de baile tradicional e unha noite de música na Rúa de Abaixo, con actuacións de As Pías, Tralo-Valo e Os Mersenarios.
O sábado será o día grande das celebracións, cunha programación que comezará pola mañá con alboradas, charanga e unha volta ciclista ao barrio en colaboración con Composcleta. Ás 13:30 horas, as traballadoras do MercaMás serán as encargadas de pronunciar o pregón, antes da sesión vermú con Eva e Camilo e o xantar popular.
Pola tarde haberá bingo musical, actividades infantís e un concerto de Cé Orquesta Pantasma. A programación continuará pola noite coa actuación desta formación e de Eva e Camilo, ademais do tradicional concurso do Baile do Farol.
As festas despediranse o domingo 6 de setembro cun concerto da Banda de Música de Arzúa, previsto para as 13:30 horas.